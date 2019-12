Redacción de Página Política De la

Paradojas de la política, el ex gobernador apuntó al ruralista con quien supo tejer una alianza electoral fruto del enfrentamiento entre el gobierno nacional y las entidades del campo por la resolución 125, que establecía un sistema de retenciones móviles. Incluso supo arrimarse a un corte de ruta. El ahora Presidente, entonces, era el negociador por parte del Poder Ejecutivo. Perdida la pulseada en el Congreso, Fernández dejó el Gobierno. Fernández y Busti se volvieron a ver fuera del kirchnerismo.“Hay que recordar que Alfredo De Angeli se calló la boca en 2018 cuando Macri impuso las retenciones. Hasta hizo una justificación en una alocución en el Senado diciendo que las retenciones eran necesarias para el país. No podemos ser tan frágiles de memoria, estamos frente a un gobierno que está dando sus primeros pasos para paliar la terrible situación social y económica que dejó Macri”, le asestó el ex mandatario en un comunicado.Y agregó: “Lo que ahora se hizo sólo es una actualización de un decreto de Macri, dado que, producto de la devaluación del peso, los derechos de exportación estaban desactualizados”.Para Busti, “hablar de ‘el campo’ como una homogeneidad es absolutamente impreciso, porque no es lo mismo el pequeño productor, la agricultura familiar, que el agroexportador o los pooles de siembra”.“El gobierno de Alberto Fernández no lleva ni siquiera una semana y veo a algunos dirigentes de entidades rurales hablando de salir a cortar rutas. Es extraño, no los vi decir nada en cuatro años mientras el gobierno anterior destruía el aparato productivo del país”.Hace un año Fernández estuvo en Villaguay, cuando aún no era candidato a presidente. Allí se mostró con Sergio Urribarri y con un discurso kirchnerista. Dos días antes se había reunido con el gobernador Gustavo Bordet y, con ello le había bajado el precio a la movida kirchnerista provincial en la que se esperaba el lanzamiento de una interna para la gobernación. Eso nunca pasó. Luego el proceso de unidad hizo lo propio.