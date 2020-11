La venta

Esta situación, más la reactivación de la causa por vaciamiento de, actualizó la polémica por la venta de tierras de El Quebracho a la familia Etchevehere, en tiempos de la gestión de Jorge Busti. Más aún cuando Gustavo Bordet hace saber que se investigará el modo en que se accedió a esa propiedad.Trece años después, el exgobernador cuestiona que se objete en los medios aquella operación. “Esa venta estuvo a cargo de la Comisión Liquidadora de los Bienes del Frigorífico Santa Elena”, dijo Busti y rescata que en su segunda gestión se vendieron tierras a la empresa Tres Arroyos “que hoy tienen 200 trabajadores” en la planta instalada en el lugar.Asume las presiones que suponíade aquel entonces para su gestión: “de entonces no era el que es hoy. Y(Luis F. Etchevehere, director entonces del matutino) nos reclamaba que si se le vendió a Tres Arroyos también él tenía que poder comprar hectáreas linderas a su estancia”, recordó Busti en diálogo conAsegura que, en ese marco, se le pidió a Etchevehere que presente “un proyecto productivo” para desarrollar en el lugar. “Trajo un proyecto. El Consejo de Tasación de la provincia hizo su trabajo y cuando el Tribunal de Cuentas se expidió se hizo la operación”, dijo Busti y no olvidó mencionar que en aquel entonces era autoridad del organismo de control el padre del Gobernador, el contador Elvio Bordet.Busti remarcó que el precio pagado fue el mismo que pagó Tres Arroyos por tierras que también pertenecían a El Quebracho y habían sido propiedad del frigorífico.Busti busca poner blanco sobre negro y distinguir la venta --sobre la que concede que pueda haber habido un precio muy por debajo del de mercado “porque siempre pasa cuando se pretende llevar a cabo un emprendimiento productivo”-- de lo que fue luego la usurpación de terrenos, lo que motivó una causa penal contra Luis F. Etchevehere, que falleció en condición de procesado, y de su hijo Juan Diego.Hubo usurpación de tierras a la escuela -con el simple corrimiento de los postes en perjuicio de la institución educativa que quedó sin el pozo de agua-; y hubo también usurpación violenta, con uso de armas de fuego entre otros “recursos”, de otras hectáreas que la escuela arrendaba a un productor.“La venta que se hizo es una cosa. Esto es otra cosa y lo cuenta bien el director de la escuela en aquel entonces”, diferencia Busti aunque a la larga, con el paso del tiempo, el Estado ha permitido por acción u omisión el perjuicio para el fisco y para la escuela agrotécnica.Dice Busti que Etchevehere fue a reclamarle a su despacho, en tiempos en que él era presidente de la Cámara de Diputados. “Vino con el cuentaganados al cuello, con su estilo. A reclamarme por ‘el negro de mierda que pusiste de juez que me ha pintado los dedos”, citó a Zahorí que se quejaba del ex juez Carlos Trajtemberg, de La Paz, que había dispuesto su procesamiento.“Fue la última vez que lo vi. Me hizo la vida imposible durante 12 años, en tres gestiones desdeque no esde ahora”, cierra Busti que no puede entender que “13 años después sigan hablando de esto”.La primera vez que estuvo con Zahorí fue muchos años antes, en 1985, cuando él era intendente de Concordia: “Vine a Paraná y le llevé un comunicado a. Le dije que íbamos a darle la interna a (Cristobal) Vairetti en el peronismo. Me dijo que le habían dicho que yo era montonero y no olvidó decirme que intentara con la interna pero que él era muy amigo de Vairetti”.