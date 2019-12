Redacción de Página Política De la

Cinismo



“La sesión de ayer marcó la hora que vive la ciudad de Paraná y las necesidades que en el corto plazo debe afrontar para paliar su crisis estructural. Sin las ordenanzas aprobadas no se podrían afrontar obligaciones sensibles para la administración pública como el pago de haberes y el correspondiente aguinaldo a los empleados municipales o afrontar compromisos de la gestión como la prestación de servicios básicos que hace meses no funcionaban con normalidad, por citar un par de ejemplos”, subrayó el concejal.En este sentido, apuntó luego a la moción del bloque Paraná Futura -fuerza que llevó como candidato a intendente a Armando Sánchez- de reducir en un 25 por ciento el salario de la planta política municipal, mientras dure la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera.“Todo el trabajo que llevamos adelante durante días, sin descanso, para arribar a los consensos necesarios que le permitan a la gestión actual gobernar en beneficio del vecino, lamentablemente intentó ser obstaculizado mediante una acción demagógica del bloque de Paraná Futura que, demostrando una preocupante falta de argumentos sólidos y un desconocimiento total de la gestión, administración y cosa pública, llevaron adelante un circo mediático con el único fin de ser virales, desconociendo en realidad cuánto cobra un funcionario municipal y cuál es el gasto que implica ello en la partida de personal, por ejemplo. Al fin de cuentas se trató solo de un planteo para la tribuna, de cara a las cámaras preparadas para filmar el momento de una acción pseudomoralista”, disparó el edil.Y agregó: “Sin ir más lejos y a modo de ejemplificar esto último, cuando debatimos el proyecto de Tributaria estos concejales plantearon aportes que ya existían en la estructura de la municipalidad como lo es el sistema de beneficios para los buenos contribuyentes; cuestión que además ya estaba mejorado en el proyecto aprobado de Tributaria 2020, lo que demuestra que ni siquiera leyeron los textos de la sesión”.No obstante, Cáceres también hizo alusión al “gesto de cinismo” de los otros dos bloques opositores de acompañar la moción “cuando la alianza política de Cambiemos fue la que fundió el Estado Municipal, incrementando la planta municipal en más de 2000 agentes, protagonizando un festival de recategorizaciones y creando cargos de distintas índoles”.Por último y en contraposición a ello, el concejal peronista resaltó la actitud del intendente Bahl ante la coyuntura de crisis actual: “Es importante recalcar el gesto de responsabilidad del intendente en cuanto a la nueva Orgánica Municipal, reduciendo de 15 a 10 secretarías, lo que genera una considerable reducción del gasto político. Además, valorar la decisión ante la crisis de no nombrar a funcionarios en la mayoría de los cargos que aún quedan pendientes, con el fin de no generar erogaciones durante el mes de diciembre. Me refiero a un intendente que, lejos del cinismo y la demagogia de otros, se puso el Municipio al hombro con responsabilidad, sentido común y visión estratégica”.