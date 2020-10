Planteó que "Las derechas latinoamericanas sólo pueden acceder al poder con la mentira, la persecución judicial, el encarcelamiento de los líderes populares, la represión contra el pueblo o el golpe de Estado, como sucedió en Bolivia. Y está quedando claro que la democracia es su peor enemigo porque cuando son elegidos por esta vía para gobernar, muestran su incapacidad y quedan desnudos sus intereses, que nunca son los del pueblo trabajador. Rápidamente pierden legitimidad, empiezan a tambalear. Se está viendo en Brasil, quedó claro en Argentina, ahora en Bolivia y también es la situación que se plantea en Chile", analizó Cáceres.También señaló que "Es importantísimo el valor que los pueblos latinoamericanos le dan a la democracia y los dirigentes deben redoblar el compromiso con este sistema, robustecerlo, ampliarlo y hacerlo más participativo y transparente y llevarlo a aquellos espacios donde la claridad de la democracia aún no ha entrado", dijo.Destacó "el gesto de nuestro Gobierno de haber dado asilo político al presidente Evo Morales y a su vice, Alvaro García Linera, en un momento terrible. Es una larga y honrosa tradición de nuestro país que habla de lo mejor de la política nacional" apuntó.Por último, el ex vicegobernador entrerriano dijo que "la decisión del presidente Evo Morales, que abandonó el gobierno en un momento de inestabilidad social y violencia creciente en su contra, contribuyó a pacificar su país. Lo hizo para evitar derramamientos de sangre, como hizo Perón cuando la revolución fusiladora lo derrocó a sangre y fuego. No es una decisión fácil, pero esto habla de su temple de estadista y su amor por el pueblo. El tiempo y los ciudadanos y ciudadanas del Estado Plurinacional de Bolivia le han dado la razón" concluyó.