Redacción de Página Política De la

lo consultó por la caravanas que organizan para el sábado en Paraná“Bajo ningún punto de vista pienso que nos están ganando la calle. Creo que están disfrutando que no estemos en ese lugar que hemos estado siempre y que volveremos a estar cuando la situación sanitaria nos lo permita”, acotó.Dejó en claro que el PJ de ninguna manera puede avalar las movilizaciones presenciales, desde el momento que está presidido por el gobernador Gustavo Bordet, “absolutamente alineado con las políticas sanitarias del presidente Fernández”.“Eso trasmitimos a los distintos departamentos. Esa es la voz oficial. No me van a ver en una caravana, aunque me gustaría. Pero no podemos romper con un mensaje que le estamos enviando a la comunidad”, remarcó.-Como institución oficial si. Pero yo no puedo repudiar o rechazar, porque sé lo que el peronismo siente cuando le mojan la oreja, y a nosotros nos viene pasando hace mucho. Nos controlamos porque hay una política sanitaria, nada más. No promovemos la movilización, pero no la podemos impedir. Entonces, es verdad, va a quedar un mensaje confuso. Esperemos que sea contundente la conexión a 75Octubres.ar que es desde donde se trasmite el acto oficial.-Si. Hemos transmitido el link para conectarse. Pero también nos preguntaban mucho si se podían movilizar y hemos dicho que no. Nos han dicho en distintos lugares que no garantizan que no se marche.