"Mesa testigo" Cresto destacó la presencia del gobernador Bordet; del jefe de Gabinete de la nación, y de la viceministra de Desarrollo Social, y dijo que "si el Presidente de la nación, así como el jefe de Gabinete y todo el equipo de trabajo eligieron a Concordia como capital alternativa es porque saben que si a esta ciudad le va bien, al país le va bien, y si a Concordia le va mal, al país le va mal".



Y añadió: “Siempre digo que las capitales alternativas de la Argentina son como las mesas testigos de las elecciones. Es decir que tenés que ir monitoreando y apostar a que a esas capitales les vaya bien porque tenés que ver ahí la radiografía real de la Argentina”.



Finalmente, sostuvo que tiene una gran responsabilidad de "equilibrar un poco la balanza que es la función que tiene el Enohsa. Hay provincias en la Argentina que tienen un 50 por ciento de agua y un 20 por ciento de cloacas, y eso tiene que ver con la salud y el futuro de nuestro pueblo".

“Estamos recorriendo obras que son centrales para cambiarle la calidad de vida a los concordienses, trabajos de infraestructura que van quedando para las nuevas generaciones. El objetivo que tiene Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta es avanzar en cosas concretas, no el marketing de la política, no en la publicidad, sino en los ladrillos, en el cemento, en el hormigón, obras que quedan y después la gente las disfruta”, afirmó Cafiero al arribar a Concordia.El jefe de Gabinete nacional tuvo el gesto de saludar a sus anfitriones en Concordia: “Enrique Cresto, que es un flamante funcionario del gobierno nacional; Francolini, flamante intendente; y con mi gran amigo Gustavo Bordet, un gobernador al que todo el gobierno nacional respeta muchísimo por la tarea que ha hecho y por los resultados que ha tenido en su gestión y que se ven siempre reflejado en el plano electoral”.Estuvieron presentes también, el senador provincial, Armando Gay; el diputado provincial, Ángel Giano; y el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard.En otro tramo de sus declaraciones, el funcionario nacional sostuvo que "siempre se necesita un equilibrio fiscal, cuentas ordenadas para que las obras se puedan realizar".Luego dijo que Concordia "es una ciudad muy importante, que refleja mucho de la cultura de las costas de los ríos" y agregó que tiene "potencialidad para desarrollarse productivamente".Consultado sobre la designación de Concordia como capital alternativa, en el marco de un proyecto que promueve el gobierno nacional para impulsar el federalismo, Cafiero respondió: "De eso se trata, pero aún está en el marco de una iniciativa que se va a enviar a la Cámara de Diputados para que se debata". "Si bien sugerimos que sea Concordia porque nos parece que es una ciudad pujante, que le corresponde ese estatus, también lo vamos a dejar para que sea parte del debate legislativo cuando se envíe el proyecto en extraordinarias", acotó.Con respecto a la planta potabilizadora de agua, dijo que le pareció "muy impactante. Lo que vemos es que cuando trabaja un gobierno nacional, uno provincial y otro municipal, alineados y coordinados, las cosas funcionan. Lo que estuvimos viendo es que evidentemente como muchas obras que vinimos recorriendo se volvieron lentas, han tenido riesgo de paralizarse. Nosotros asignamos eso a cuestiones políticas del gobierno anterior que tenían cierto sesgo ideológico hacia lo que nosotros representamos”.“Sin banderías políticas”“De la mano de esta nueva gestión, con mucha esperanza, con mucha expectativa, empezamos a recuperar esas obras. Lo que queremos es, sin banderías políticas, trabajar por la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, y en ese caso no tenemos miramiento. Lo que vimos es que había una obra por la cual Enrique Cresto empujaba y peleaba mucho. Una obra que también se inició cuando el gobernador Bordet fue intendente. Los vecinos y vecinos de Concordia no tienen que estar pensando en esas banderías políticas, sino en que hay una gestión que se va a encargar de ellos, que los mira y que por sobre todas las cosas atiende sus necesidades”.Asimismo, Cafiero sostuvo que la obra es trascendente para Concordia, “le va a agregar tecnología, calidad en un recurso tan básico como es el agua potable. Para nosotros es muy importante poder estar acá y poder nuevamente decirles que vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para que la obra se termine en tiempo y forma como estaba proyectada".Cafiero se refirió a los fondos excedentes de Salto Grande y dijo que la represa es “muy importante y vamos a potenciar todo lo que haga falta para que, si todavía Salto Grande puede agregar más a la producción, infraestructura del país, la calidad de vida de los vecinos, lo estaremos haciendo. Este es un gobierno que viene a reparar esas deudas, sobre todo las sociales”.Al referirse a la visita de Cafiero, el gobernador Bordet afirmó que "habla claramente de que compartimos un proyecto político con el Presidente, con Santiago que es el jefe de Gabinete de Ministros, y que podemos trabajar y articular también las cosas cotidianas que tienen que ver obras de infraestructura importantes como éstas, que hacen a la calidad de vida de los vecinos de la ciudad y a la salud también". Acotó que además se trabaja en otros aspectos como Desarrollo Social y en ese marco señaló que estuvo presente también la Coordinadora del Consejo Federal de Políticas Sociales de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y que se trabaja en la implementación de la tarjeta alimentaria en todo el territorio provincial.Señaló que además se articula con Nación temas que tienen que ver con los sistemas productivos y las economías regionales. “Entre Ríos necesitaba tener un gobierno nacional que vaya de la mano de nuestras políticas públicas pero fundamentalmente porque tenemos la misma concepción, no sólo política sino también pragmática sobre como es el desarrollo federal de nuestras provincias”.“Concordia también lo necesitaba para darle continuidad a obras importantes como la planta de agua y la sistematización del arroyo Manzores que era un basural a cielo abierto y que se convirtió en un espacio público. Estamos trabajando en la tercera etapa y está asegurado el financiamiento para la cuarta etapa, con endeudamiento que tomará la provincia para deuda pública. Poco a poco se va culminando una obra demandada durante años por los vecinos de Concordia a los que les resulta gratificante ver la transformación que ha tenido este lugar y seguirá teniendo”, afirmó Bordet.Para el Gobernador, la presencia en la provincia de funcionarios nacionales significa que hay “una articulación de trabajo, un compromiso del gobierno nacional y provincial y los municipios, significa que pensamos, obramos y trabajamos de la misma manera, siempre en beneficio de la gente. Para eso estamos en la función pública, para trabajar y generar desarrollo, inclusión social y oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida para los entrerrianos”.En ese sentido, destacó que esa articulación “la estamos llevando adelante desde el primer día de gestión con el presidente Alberto Fernández que ha tenido una actitud muy proactiva para con la provincia, como así también sus ministros y funcionarios. Todo es más sencillo cuando compartimos la misma visión de las cosas, no sólo desde lo político sino también desde lo social y humano para poder generar las condiciones necesarias de desarrollo”.Consultado sobre si es posible la reactivación de la autovía 18 a partir de la nueva gestión nacional, Bordet afirmó: "Lo planteamos en una reunión que tuvimos con el administrador nacional de Vialidad. Definimos cuáles son las obras prioritarias para la provincia que son aquellas que la gestión anterior abandonó: la ruta 18 que tenía un grado importante de avance, sobre todo en las dos cabeceras, pero fue abandonada completamente y también tres o cuatro más que estaban a cargo de Vialidad Nacional. Eso fue lo primero que hablamos para retomar lo que ya está y terminarlo. Y en este sentido con el administrador nacional tuvimos una excelente reunión y compartimos estos criterios de finalizar lo que se abandonó y luego pensar en otras obras viales estratégicas para la provincia que por la topografía de Entre Ríos con muy importantes".En lo que respecta a la navegabilidad del río Uruguay, el Gobernador señaló que está asegurada porque el dragado del río Uruguay, que lo hizo la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya ha finalizado. Luego destacó que el puerto de Concepción del Uruguay está operativo y trabaja complementariamente con el de Ibicuy. “Hoy estamos sacando toda la producción de Entre Ríos, y potencialmente todavía la que no sale, tiene la capacidad de hacerlo a través de nuestros puertos. Entonces la navegabilidad del río Uruguay con esta hidrovía, que la construimos entre los intendentes de las costas de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, hoy está en pleno funcionamiento”, expresó el mandatario antes de agregar que también “la hidrovía Paraná-Paraguay para Entre Ríos tiene una importancia decisiva en el hecho de poder sacar nuestra oferta exportable desde nuestro puerto, como también se hará con la producción de arándanos y alguna parte de cítricos dulces desde el aeropuerto de Concordia que venimos trabajando para llamar a licitación promediando febrero”.