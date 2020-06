Redacción de Página Política De la

Y agregó: “Devolver bienes es insuficiente cuando hablamos de un accionar mafioso, patoteril, machista, misógino y antiobrero. Allende expresa la médula de la vieja política, y la Justicia, con este fallo, refuerza esa lógica. Sin una democratización real de la justicia y de la política no hay Justicia”.Desde el MST entendieron que “cada fallo, incluido el reciente caso de Fátima (Acevedo), demuestran que en tribunales están más preocupados por cuidarse las espaldas que por investigar a fondo o dar respuestas que garanticen vivir sin violencia”.“Sin investigación independiente, sin juicios por jurados, sin fiscales y jueces electos por voto popular no hay justicia posible y los intereses van a seguir favoreciendo a una casta que tiene con qué responder en términos patrimoniales para que el circo siga funcionando. La justicia defiende los privilegios de los políticos”, apuntó Burgos.Y cerró: “Los 20 años en cargos públicos de Allende deberían ser un agravante y no, como sucede hoy, garantía de impunidad, sin una profunda reforma política y judicial se nos siguen riendo en la cara”.