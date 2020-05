Otros tiempos. Uno de los últimos plenarios presenciales de Cambiemos

El pedido, punto por punto

A esta novedad, si se quiere más bien metodológica, se suma otra del orden estrictamente político: por primera vez en esta etapa, toda la dirigencia con cargos electivos de Cambiemos de Entre Ríos se reúne y firma un documento común. Es toda una noticia para este tiempo en el que la oposición política se ha caracterizado por su dispersión en Entre Ríos, como se advertía hace un mes enLa iniciativa fue de los intendentes, que son los más afectados por esta emergencia. Y la coordinación de la videoconferencia estuvo a cargo de Darío Schneider (Crespo), uno de los dirigentes que se perfilan dentro del radicalismo para liderar el proceso político hacia 2023. El otro también es intendente y radical: Pedro Galimberti (Chajarí).Pero para que 2023 sea un horizonte posible, los gobernantes locales deben sortear lo mejor que puedan este estado de excepción que ha golpeado de lleno en la economía de sus pueblos. Para eso necesitan ayuda. Y como esa ayuda sale sólo de la Nación (porque es la única que puede emitir moneda) redoblan sus esfuerzos para que esos fondos especiales de auxilio que lleguen a Entre Ríos alcancen a los municipios de manera “equitativa”.La mesa del Foro de intendentes quiere hablar de este tema cara a cara con el gobernador Gustavo Bordet. No debería haber en principio impedimentos sanitarios para una reunión presencial, ya que son sólo cinco miembros.Ya han hablado con el Gobernador por Zoom. Pero aseguran que no es lo mismo. Dicen que en estos primeros ensayos virtuales no se ha dado la posibilidad de un diálogo franco en el que, por caso, el mandatario provincial pueda exponer, o responder consultas sobre los números de su administración. En Cambiemos tienen que en los últimos tramos de su primer mandato y primeros de su segundo, a Bordet se le había disparado el gasto y caído la recaudación. Todo esto cuando aún nadie había escuchado hablar de coronavirus.Con “el ánimo de aunar esfuerzos en estos momentos de crisis”, la dirigencia provincial de Cambiemos acordó solicitarle a Bordet siete puntos, que a continuación se reproducen de manera textual:1. La distribución equitativa de los fondos adicionales que envía el Gobierno Nacional a Entre Ríos para enfrentar la crisis actual, a todos los municipios y comunas de la provincia, respetando el índice de coparticipación vigente.2. La distribución institucional –por vía de municipios y comunas – de los recursos de asistencia social.3. La constitución de una Mesa de Diálogo Provincial con la oposición, de carácter permanente, con reuniones periódicas, y que permita un monitoreo conjunto de la evolución y las acciones destinadas a superar la misma.4. Instar a realizar las gestiones para lograr la normalización inmediata del funcionamiento del Poder Judicial en la provincia de Entre Ríos y acompañar la propuesta de suspensión de la feria judicial de invierno.5. La realización de testeos de detección rápida para conocer con mayor precisión la evolución de la pandemia en la provincia.6. La realización a la brevedad de la reunión solicitada por el Foro de Intendentes de Cambiemos con el Poder Ejecutivo para abordar las problemáticas por las que atraviesan los municipios entrerrianos.7. Ponernos a disposición para trabajar juntos, y encontrar de forma colaborativa las soluciones a los problemas de los entrerrianos.