Equilibrios internos

Las interpelaciones sólo pueden dirigirse a ministros y son, como cualquier sesión, abiertas al público. De realizarse (Cambiemos sostiene que tiene los votos y que el oficialismo no podrá eludir el pedido) el colectivo feminista y los familiares y amigos de Fátima seguramente colmarán las gradas del recinto. Eso fue justamente lo que el oficialismo buscó evitar con la suspensión de la sesión que Diputados tenía previsto realizar este miércoles.



En el interbloque de Juntos por el Cambio se barajaron distintas alternativas, como emitir una declaración política, pedir una audiencia con Romero o plantear un pedido de informes. Pero se impuso la interpelación, que a todas luces reúne una mayor espectacularidad y se presta para que la oposición pueda obtener algún rédito político del caso, mostrando algún reflejo ante un reclamo social que pasó por encima al conjunto de la dirigencia entrerriana.



Pero, al mismo tiempo, la interpelación opera como un “derecho de defensa” de la funcionaria que la oposición ofrece antes de salir a pedir, lisa y llanamente, su renuncia. No hay que olvidar que Romero mantiene un buen diálogo con varios dirigentes de Cambiemos. La quieren, entre otras cosas, porque es resistida por el kirchnerismo.



No es el caso del diputado radical Eduardo Solari, que salió a pedir la cabeza de Romero y la del Procurador General, Jorge Amílcar García. El ex funcionario de la última gestión municipal de Sergio Varisco sostiene un cuestionamiento a Romero y García que viene de mucho antes del caso Fátima.