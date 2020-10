Redacción de Página Política De la

“Politización”

“No se puede pedir que no se politice el conflicto cuando todo lo que subyace a las ocupaciones ilegales de predios, ya sea en campos o en terrenos en nuestras municipalidades, es un problema político que obedece al abandono de los gobiernos, a la falta de políticas integrales que combinen el trabajo con la vivienda, con la educación”, se lee en la carta que enviaron este martes al primer mandatario provincial diputados y senadores nacionales y provinciales de los interbloques de Juntos por el Cambio de Entre Ríos.En el texto, recriminan a Bordet que acepte la intervención de funcionarios nacionales y el ingreso a la provincia (en pandemia y con restricciones en la circulación) de “cientos de vehículos con personas que se alojan en carpas en condiciones que no son precisamente las que usted ha impuesto a la sociedad entrerriana”.“Ud. debe garantizar que todos los estamentos del Estado actúen conforme a derecho defendiendo y resguardando a las personas y sus bienes. Por esto lo interpelamos, para ayudarlo a que no caiga en contradicciones”, afirman.“Ni la oposición, ni los productores, ni nadie que se manifieste está politizando este conflicto. El Gobierno nacional lo hace al no asumir frontalmente una ideología en pugna en el seno del poder. No abone usted esa contradicción”, interpelan a Bordet.“Si realmente pretende defender la propiedad privada hágalo con todos los resortes del Estado. Interpele a la Justicia para que actúe con celeridad, garantice la seguridad y la paz social, la libertad de expresión. Exija al Gobierno nacional que no tenga injerencia en una provincia que es autónoma”, reclaman los legisladores de la oposición.“Sr. Gobernador, no mire para otro lado, lo que se discute en la Argentina de hoy tiene que ver con nuestros derechos, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestra constitución. Sea claro, contundente. Por su bien y por todo el pueblo entrerriano; no pierda la confianza de la gente. De ahí no se vuelve”, aconsejan.“Nosotros estamos atentos, comprometidos y dispuestos a acudir a su convocatoria”, aseguran.