A través de la iniciativa legislativa, que lleva la firma de Rubén Dal Molín (Federación), Francisco Morchio (Gualeguay), Gastón Bagnat (Victoria) y Omar Migueles (Tala), se solicita al Poder Ejecutivo que los fondos que envíe la Nación como Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a atender los desequilibrios financieros ocasionados por las medidas adoptadas por el Covid19, “sean distribuidos entre municipios y comunas en igual proporción a lo establecido en Ley 8492 y sus modificatorias y Decreto 3.869 MEHF del 9/12/2019, en lo referido a coparticipación de impuestos nacionales”.La Nación destinará 60 mil millones en ATN para distribuir en las provincias en tres etapas. En la primera, de 20 mil millones, Entre Ríos recibe 800. Pero ese primer envío no se coparticipará a municipios, como venía reclamando Cambiemos. “El Gobernador nos ha expresado que esta primera remesa va a venir a cubrir el déficit financiero de la provincia, que no ha terminado de pagar los sueldos. Pero no se coparticipará a municipios según los índices vigentes. Una parte va ir a algunos municipios que no han podido pagar sueldos y que están con crisis importantes”, informó la semana pasada el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Gustavo Cusinato, tras la reunión que el gobernador Gustavo Bordet mantuvo con los presidentes de bloque de la Legislatura.En la iniciativa, los senadores indicaron que “las administraciones municipales de la provincia están también en la trinchera de lucha contra la pandemia, y por la cercanía administrador – administrado, se convierten en el primer mostrador para atención del impacto social que esto conlleva”.“Consideramos que su distribución, a través de estos indicadores, es un sistema federal, equilibrado, equitativo y de estricta justicia a cada gobierno local”, se afirma en el proyecto.