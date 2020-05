Redacción de Página Política De la

“El propio gobernador Gustavo Bordet dijo que Entre Ríos tiene un pleno funcionamiento de los sectores industrial y productivo, y que el 90% del sector comercial y de servicios está activo”, sostuvieron y, en tal sentido se preguntaron “por qué la administración pública sigue sin funcionar”.“Ha habido tiempo más que suficiente para crear los nuevos protocolos y adaptar las instalaciones de los organismos del Estado en sus tres Poderes”, subrayaron luego.“Si en la provincia de Entre Ríos, tal como lo viene afirmando el gobierno provincial, no hay circulación comunitaria del virus, no se justifica este aislamiento en el funcionamiento de los Poderes del Estado”, remarcaron.“Ya es tiempo de que la administración pública retome su actividad, salvo que existan factores que no se estén informando como corresponde”, advirtieron.Los diputados de la oposición se declararon además “defensores de las autonomías municipales” y manifestaron su respaldo a los intendentes de la provincia para que “en el marco de sus atribuciones puedan determinar qué actividades habilitar y cuáles no”.“Cada ciudad tiene su propia realidad y quién mejor que un intendente para conocerla, para saber determinar las prioridades y las urgencias, aunque sabemos que cada actividad que se flexibilice deberá, como es obvio, aplicar todos los protocolos sanitarios definidos por el COES”, agregaron, en sintonía con la posición planteada por los médicos de la UCR.A su vez, atendiendo a minimizar lo más posible la evolución del Covid-19, consideraron que “es extremadamente necesario que se realicen controles sanitarios en los ingresos a la provincia”.“Manifestamos nuestra preocupación por la falta de controles que hay en los accesos a Entre Ríos, tanto en el Túnel Subfluvial que une a Paraná con Santa Fe, en el puente que conecta a Victoria con Rosario como en el Zárate-Brazo Largo”, añadieron desde el interbloque de Diputados de Cambiemos.“No alcanza con que se pregunte a los automovilistas a dónde van, cuándo regresan y que se les solicite el permiso de circulación. Entre Ríos limita con provincias que tienen circulación comunitaria alta, y es imperioso que los controles establezcan protocolos sanitarios más severos y exhaustivos”, concluyeron.