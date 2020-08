Redacción de Página Política De la

“Lo único seguro es que los entrerrianos seguirán siendo maltratados con la mala atención del Banco y los sectores productivos no recibirán ningún apoyo de la entidad que cambió los números para seguir ganando más que antes” manifestaron los legisladores de Cambiemos que integran la comisión legislativa de seguimiento del proceso licitatorio.“La propuesta económica que presentaron es la Crónica de una Muerte Anunciada y acá lo que están matando son los derechos de los activos y jubilados provinciales. Es la muerte del derecho a ser bien atendido, a pagar comisiones razonables, a contar con sucursales en todo el territorio provincial, a poder cobrar el sueldo, a ser atendido en un tiempo razonable y de manera digna, es la muerte también de los derechos de los sectores productivos a acceder a créditos a una tasa que no sea usuaria” dijeron Dal Molin y Vitor.“Es terrible, pero estamos comprobando lo que nosotros sospechábamos. Nuevamente las comisiones son excesivas, seguirán muchas ciudades sin banco, no van a mejorar la atención, no van a contratar al Instituto del Seguro, es decir que el negocio seguirá siendo para los banqueros, en lugar de que sea beneficioso para los entrerrianos. Otra vez el justicialismo mintió cuando nos dijo que iban a acordar mejores condiciones con el Banco” expresaron en la declaración.En una nota dirigida al ministro de Economía, Hugo Balay (que se puede leer en forma completa a pie de página), Dal Molin y Vitor exigen que “se dé por fracasada la Licitación, ya que la propuesta presentada es lesiva a los intereses de la provincia". En la misma se destaca que “no existe relación entre la magnitud del negocio, que tuvieron y pretenden seguir teniendo, con las contraprestaciones ofrecidas por el único oferente que es el Banco de Entre Ríos S.A”También sostuvieron que es "casi nula la inversión con la propuesta de colocar dos cajeros por año y 52 Entre Ríos Servicios, en tanto observamos que el plazo de otorgamiento es excesivo, ya que compromete a cuatro gestiones de gobierno no van a poder hacer nada para cambiar esto".La nota con las firmas de Vitor y Dal Molin, dice que tampoco existe "ningún compromiso con el desarrollo provincial, ningún beneficio a los sectores productivos generadores de mano de obra, ni para la clientela cautiva, activos y jubilados, no se garantiza ninguna mejora en la atención de los ciudadanos entrerrianos y no se establece un régimen sancionatorio eficaz".Asimismo, expresaron que el banco "no paga intereses sobre depósitos en cuentas oficiales especialmente en los que se hacen por orden del Poder Judicial y que el IAPSER no tiene garantizada la venta de seguros a pesar de la clientela cautiva que se otorga".A comienzos de julio, Vitor y Dal Molín habían remitido una nota al ministro de Economía, Hugo Ballay, en la que habían formulado una serie de advertencias en relación a este llamado a licitación, entre otros aspectos, por las condiciones y el método establecidos para la evaluación de las propuestas que hacían "prácticamente imposible lograr una seria competencia con otras entidades bancarias del país”, lo que quedó demostrado.