Torbellino Castrillón Federico Malvasio 05 Dic, 2019

A su vez, señaló que no es la primera vez que se habla de connivencias entre un sector del poder político y del Poder Judicial: “Lo vemos cuando hay algunas causas que no se mueven. Ahora, si está diciendo el presidente del Superior Tribunal, me parece que eso le pone una cuota de mucha más gravedad al tema”.Por su parte, el senador provincial saliente de Cambiemos, Raymundo Kisser, también entendió que los dichos de Castrillón son alarmantes. No obstante, aclaró que no le sorprendió que lo haya puesto de manifiesto.“No nos sorprenden las declaraciones porque conocemos lo frontal que siempre ha sido. Cuando se lo nominó para la presidencia del STJ, hace dos años atrás, dije que en el Poder Judicial iba a saber un antes y después de Castrillón. No me imaginé que podía tener esta salida a los dos años, me imaginé un Castrillón de cuatro años”, sostuvo el legislador, sobre el vocal que finalmente no pudo repetir.En cuanto a las manifestaciones públicas de Castrillón contra el Procurador y la ministra Romero, Kisser dijo: “Es fuerte pero desnuda una realidad. Acá pongamos las cosas en su lugar: quien tiene la política criminal es el Ministerio Público Fiscal. Además, tiene un poder tremendo. En materia penal todos los procesos de corrupción que son sensible en la sociedad y afecta al sector político y empresarial, pasa por sus manos. Lo que dice Castrillón nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Acá hay causas que demoran eternamente, que no avanzas”, planteó el senador saliente en la misma emisora.No obstante, señaló que en otras causas de mayor peso político las demoras son considerables y alarmantes. “Los convencionales, en 2008, no pensaron que Jorge García iba a ser fiscal con ese poder, con esas facultades”, planteó.El senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio), dijo estar también preocupado por las declaraciones que hizo el ex presidente del STJ.“No podemos dejar pasar por alto estas manifestaciones, debemos estar atentos en defensa de la independencia de los poderes del Estado. Me preocupa que Castrillón diga o haya dejado entrever que hay influencias políticas para retrasar y entorpecer los procesos judiciales en innumerables causas de corrupción en el Estado, si esto es así, debemos estar atentos, en defensa de la democracia y la República”, enfatizó Dal Molín en un comunicado.Y agregó: “Los dichos de Castrillón no hacen más que desnudar los problemas institucionales que afectan el normal desenvolvimiento de la República, en Entre Ríos. Estas aseveraciones deben preocuparnos a todos”.Dal Molín recordó que, durante el acto de proclamación de autoridades que se realizó en el Centro de Convenciones de Paraná, Castrillón mencionó la necesidad de una reforma política. “Creo en la necesidad de esta reforma y pienso que, si lo que afirma quien hasta hace unas horas era la máxima autoridad en el Poder Judicial, debería ser tema de agenda del oficialismo y más, sabiendo que Castrillón fue responsable de la última reforma que se hizo, debería estar en agenda del oficialismo”, indicó el senador por el departamento Federación, quién ocupara una banca en el bloque Frente por el Cambio.Para Dal Molín, “es imprescindible acercar al ciudadano común en esta discusión. Son pocos los que entienden de que se trata, son pocos los que conocen de la verdadera dimensión de las modificaciones que deben realizarse, por cuanto, al menos en mi caso, trataré de organizar asambleas, charlas y cursos, para nutrirnos de los actores sociales y políticos en este sentido”, anticipó.