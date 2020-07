Preguntas

La situación derivó en un pedido de informes, autoría del diputado Julián Maneiro, “que hemos elevado, ya que a lo polémico de haber incurrido con nuevos nombramientos de funcionarios pese a la declaración de la cuarentena, se suma que la norma por la cual se procedió a la designación no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, evitando de ese modo el conocimiento en tiempo y forma del Decreto en cuestión”, explicó el legislador.Maneiro comentó que quieren saber, concretamente, “las funciones, tareas y lugar de prestación de servicios específicas de los “Coordinadores Departamentales de Juntas de Gobierno", por un lado, y de los "Coordinadores Departamentales de Comunas”. También queremos saber si se ha tenido en cuenta a la hora de proceder a estas 44 designaciones que las finanzas públicas de la Provincia revisten la situación de Emergencia, y que en la actualidad las recientemente creadas Comunas cuentan con funcionarios remunerados que a diario desarrollan las tareas que le competen a estos gobiernos locales”.“Nos parece fundamental conocer las razones de la no publicación del decreto en el Boletín Oficial. Y nos preguntamos si se han designados otros Coordinadores de Juntas y de Comunas - además de los incluidos en este decreto, y en tal caso, mediante cual o cuales decretos”, agregó el diputado de la UCR.Y explicó que “la figura de los Coordinadores de Juntas existe hace mucho tiempo. Uno, o a lo sumo dos, serían suficientes para hacer de nexo entre las Juntas y el Gobierno Provincial. Una clara contradicción es que se crearon muchas Comunas y Municipios en el último tiempo. O sea, hay menos Juntas, pero cada vez más Coordinadores. Es una contradicción evidente. Dicen que no hay dinero, piden un esfuerzo a la sociedad, y siguen nombrando gente”.En el pedido, el diputado solicita datos de la desagregación de los departamentos en los cuales cada uno de los designados cumplen la función, ya sea coordinando Juntas o Comunas, en virtud de “exceder notablemente el número de personas designadas a la cantidad de Departamentos existentes en la provincia”.Pregunta si existe alguna razón especial por la cual obran al menos 12 personas con domicilio en el departamento Paraná, lo que supone que todos serían Coordinadores de ese departamento. Y si la designación les acarrea la separación de su puesto laboral o suspensión de sus haberes o jubilaciones, habida cuenta de que muchos revistan como empleados del Estado provincial, de organismos descentralizados o jubilados de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.El legislador de Cambiemos pidió conocer las “razones jurídicas y de oportunidad” para establecer, por un lado, que los funcionarios ejerzan su cargo "ad honorem", según el artículo 1, y por otro reconocerles un pago mensual, a cada uno, de un monto equivalente a 700 litros de nafta súper, que hoy implica un pago de alrededor de $42.000. “Nos preguntamos si ese ‘reconocimiento de gastos’ de $ 42.000 mensuales se hace previa rendición de gastos, y qué rubros o gastos están incluidos. No sabemos cómo se realiza ese control, y si resulta ser el Director General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno y Justicia el responsable financiero del sistema”.“Considerando que el gasto anual de esos 44 funcionarios políticos ascenderá, al menos, a $ 22.176.000, nos preguntamos si no se ha considerado en este contexto de emergencia sanitaria, destinar esos recursos a las Juntas y Comunas para hacer frente a gastos”, planteó el legislador.Desde el bloque de Cambiemos consideran que “una buena parte de la situación de descalabro financiero que tiene Entre Ríos y que culminó con la sanción reciente del Ajuste Exprés de Bordet, se explica por el desmedido número de funcionarios políticos con que cuenta la actual gestión de gobierno, que ya está por encima de los 650 funcionarios en todos los niveles, siendo superior a provincias mayores en cantidad de habitantes y de presupuesto como Córdoba y Santa Fe”.Igualmente rechazaron “los objetivos ocultos de estas designaciones, que lejos están de contribuir al mejor funcionamiento de Juntas y Comunas, tareas de las que sus autoridades generalmente se ocupan de manera eficaz; sino que tienen que ver con ampliar estructuras clientelares que engrosen el ya gigantesco aparato político que ha construido el partido gobernante”.