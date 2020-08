A su vez, agregaron que “de lo que expresó Ballay, interpretamos que el Gobierno de Entre Ríos no tuvo ninguna intención de admitir a otros oferentes y que el proceso licitatorio se elaboró apuntando a que el Bersa sea el único oferente”.“Hay diferencias sustanciales en lo que respecta a plazos, comisiones y costos y, sin embargo, el Ministro no pudo explicar las razones por las que se avanzó en una adjudicación que claramente es perjudicial para los entrerrianos”, enfatizaron.“En definitiva, no logramos entender por qué el Estado no defiende los intereses de los entrerrianos ni hace valer las facultades que tiene para imponer las condiciones en un contrato de estas características”, dijeron al tiempo que consideraron que “solo se limitó a cambiar algunos detalles para que todo siga igual”.Finalmente advirtieron: “Esperemos no tener razón, pero seguramente a medida que pase el tiempo la historia nos dará la razón y la actuación de este grupo económico como agente financiero de la provincia seguirá perjudicando las arcas del Estado entrerriano y continuará sometiendo a la ciudadanía a un servicio ineficiente”.