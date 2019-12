Redacción de Página Política De la

También plantearon que "Bordet adeuda a los entrerrianos las medidas que pueden descomprimir el bolsillo como la disminución del costo de la energía y el acceso a los créditos", entre otras medidas."Esperamos que en este segundo mandato el gobernador pueda cumplir con las premisas de una buena gestión que, además de las cuentas en orden, supone el crecimiento de la provincia. Y anhelamos que la Nación acompañe a Entre Ríos con el mismo entusiasmo que lo hizo estos últimos cuatro años, gestión a quienes los entrerrianos votaron en las presidenciales de octubre con la certeza de que hay un país diferente por hacer", recordó la bancada en alusión al triunfo de Juntos por el Cambio en Entre Ríos en la elección presidencial.El interbloque alentó a Bordet a producir los cambios que quedaron pendientes de su gestión anterior y que no se lograron "porque no hay tiempo que perder si queremos una provincia mejor. Ellos ya mostraron lo que pueden hacer y varias cosas están en la Justicia. Esperamos que esta vez, tratándose de las mismas personas pero con más experiencia, lo hagan mejor".“Después de sucesivos gobiernos peronistas, Entre Ríos está en punto muerto. Las cuentas ordenadas son una obligación. Le deben a los entrerrianos una explicación sobre que han hecho con los recursos pero también con el futuro porque la provincia no despega”, cuestionaron.