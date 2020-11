La nueva conducción En el PRO hay integración de minorías, con la obtención de un piso del 25% en las vocalías.



Las presidencias son ocupadas por la lista ganadora:



Presidente: Eduardo Caminal



Vicepresidente 1°: Mariano Berdiñas



Vicepresidente 2°: Valentina Götte



Presidente Juventud: Valentina Wetzel



Los vocales titulares de la lista de Caminal son: Mauro Vazón, Carla Duré, Emanuel Gainza, Nancy Ballejos, Guillermo Bernaudo, Julia Garioni, Rafael Andreade, Rocio Rezett, Javier Melchori, Eugenia Nieves y Angel Busto.



Los vocales de la lista de Niez son: Silvina Valli, Marcelo Pizzio, Mónica Ingrao, Augusto Lafferriere, Silvia Pruzzo, Eduardo Rosenbrock, Mariana Salinas, Rodolfo Bustos, Cecilia Goyeneche, Ricardo Esteban Colombo y Ángeles Villanueva.

El dirigente de Concordia, Eduardo Caminal, estará al frente del partido por los próximos dos años. Es el primer presidente del PRO de Entre Ríos legitimado por el voto de los afiliados.Caminal encabezó una lista avalada por Rogelio Frigerio, que reunió a referentes de distintos espacios internos con la pretensión de evitar la interna. Había allí figuras opuestas al perfil moderado de Frigerio, como el ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere.Pero la elección se produjo por la decisión del excandidato a intendente de Concordia, Roberto Niez, de presentar una lista alternativa que exprese los cuestionamientos a la conducción política de Frigerio, que afloraron con más fuerza tras las derrotas de Cambiemos en el orden nacional y en la capital provincial.Con los resultados de este sábado, Niez termina legitimando a Caminal y toda la lista que armó Frigerio.Frigerio sale fortalecido si se leen los resultados por puntos porcentuales. Caminal se impuso por una relación de 72% a 28%. Pero el efecto no es el mismo si se mira el número de votantes. Caminal fue votado por 1.353 afiliados y Niez por 550. Esto es: en la interna del PRO de Entre Ríos votaron menos de 2 mil personas. Sabe a poca cosa para un partido que pretende poner el candidato a gobernador de Cambiemos.En general, los números extraoficiales finales a los que pudo acceder, al caer la tarde del sábado, son realmente chicos.La lista “oficial” Juntos por Entre Ríos, que encabezó la fórmula Eduardo Caminal – Mariano Berdiñas se impuso en toda provincia, a excepción de Gualeguaychú y Chajarí. En la ciudad del sur, de donde son dos dirigentes que se mantuvieron prescindentes (el senador Alfredo de Angeli y el diputado Nicolás Mattiauda) Niez sacó una leve ventaja de 125 a 113.En Concordia, la ciudad a la que pertenecen los dos postulantes a la presidencia, Caminal le gana a Niez 183 a 83. Y en el departamento, 112 a 68.En Paraná, la lista de Caminal obtuvo 268 votos contra 63 de Niez, que no presentó candidatos para el orden local.