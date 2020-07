La selección de conjueces tomó relevancia luego de que se apruebe la Ley de Emergencia Solidaria, lo que provocó rechazo en algunos sectores, entre ellos la Justicia. La Asociación de Magistrados anunció que avanzará con una presentación judicial sino no se suspende el artículo 10 que deja sin efecto la Ley de Enganche, proceso por el que se actualizan los salarios y que le ha permitido al sector tener mejores paritarias que otros sectores del Estado.En caso que eso suceda que algún magistrado acuda a los tribunales con un planteo, los integrantes del STJ deberán ser subrogados por conjueces.En la nómina integrada por los 18 abogados aparece en el lugar 9 Gastón Alberto Justet, un abogado de Gualeguay cuyo currículum se presentó oficialmente de la siguiente manera: es el presidente Sección Gualeguay del Colegio de Abogados de Entre Ríos 2018/ 2020. Fue tesorero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Gualeguay, Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales y Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Gualeguay, representante legal del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos, asesor legal de Asociación de Trabajadores del Estado, concejal entre el 2011 y 2015 y juez laboral interino de marzo a diciembre 2014.Este último punto, en el que se refiere a su paso por un juzgado laboral es erróneo.Según reconstruyó Página Judicial, Justet fue designado de manera interina para el Juzgado Laboral de Gualeguay pero no alcanzó a asumir el cargo en el marco de disputas políticas e internas. El entonces intendente Luis Erro fue de los principales detractores de ese nombramiento. Justet, en ese momento, ocupaba una banca en el Concejo Deliberante por el justicialismo. Cinco años antes Justet lo había denunciado a Erro de haber cometido el delito de peculado al utilizar un medidor municipal de luz (un enchufe) para un equipo que se utilizó para un acto partidario. Esta causa fue escandalosa porque el supuesto daño al Estado fue de menos de 100 pesos a valores de hoy. La misma llegó hasta el STJ, donde la Sala Penal revocó la condena de la Cámara de Casación Penal de Paraná.Lo cierto es que el abogado denunciante y candidato a conjuez había intentado alcanzar el cargo a través del Consejo de la Magistratura, como corresponde. Se anotó en el concurso 141 pero no alcanzó la terna. Quedó sexto. Es decir que no solo no alcanzó a desempeñarse tras la designación del STJ, sino que en el proceso de evaluación no estuvo entre los mejores promedios.La lista ingresó al Senado y fue remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La semana que viene, se espera, lo trataría el pleno.