Una de las designaciones es la del paranaense Claudio Ledesma, quien se desempeñará como director ejecutivo del PAMI Entre Ríos. Su coordinador general ejecutivo será Diego Tórtul. El primero es de La Cámpora, aunque no con una agenda activa en la agrupación. Supo ser director de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia durante la gestión anterior.El segundo pertenece a la agrupación Ulloa, que integra el Frente Nacional de Salud (Daniel Gollán y Nicolás Kreplak). Tórtul fue director del Centro de Atención Primaria en Salud Mental “Mercedes De Giusto” de Paraná. Tiene 35 años.Tomás Ledesma, de 26, es camporista e hijo de Claudio y también tributará al gobierno nacional en tierras entrerrianas. Lo hará desde un despacho de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Nación a cargo del chaqueño Pablo Giles. El organismo depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Wado de Pedro. Giles, como el ministro, responde a la agrupación fundada por Máximo Kirchner.Ya en funciones, Ledesma se reunió con Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay; Fernando Viganoni, intendente de San Justo; y Gabriel Barbara, intendente de Colonia Elía.La otra designación que se conoció hace unos días por un posteo de su protagonista es la de Claudio Ava Aispuru, de 34 años. El joven dirigente del Frente Entrerriano Federal (FEF) fue designado como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional del Gobierno de Entre Ríos. La noticia se conoció luego de una reunión que mantuvo el flamante funcionario con el gobernador Gustavo Bordet y Jorge Busti.El cargo no es menor en lo económico y mucho menos en lo político. Las tres provincias que integran ese ámbito (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba) se convirtieron en la piedra en el zapato para el Frente de Todos. Allí la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue derrotada. Pero además pertenece a un núcleo económico vinculado al agro y a la producción de alimentos vital para el gobierno nacional, en materia de desarrollo social y exportaciones.Sergio Urribarri es de los otros que genera noticias pero, en este caso, ni siquiera las da a conocer en sus redes sociales. El embajador argentino en Israel finalmente no pudo participar de los encuentros de la comitiva argentina encabezada por Alberto Fernández en la conmemoración del Holocausto por cuestiones de protocolo: el Senado aún no aprobó el plácet.Urribarri fue recibido el fin de semana por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza. Durante el encuentro analizaron las áreas y las acciones que podrían fortalecer la cooperación bilateral y promover oportunidades que beneficien a los dos países, Argentina e Israel, según las breves crónicas en medios del interior. Hubo foto, que es lo que se busca.También mantuvo un encuentro con el gobernador Omar Perotti. Estuvo en Santa Fe para presenciar el ecosistema de ciencia y tecnología de la provincia. Participaron además del mandatario, el secretario de Industria, Claudio Mossuz; la secretaria de Ciencia y Tecnología, Marina Baima; y el secretario de Comercio Exterior, German Burcher.El gobierno nacional puso la lupa en Entre Ríos para llevarse dirigentes jóvenes. Es el caso de Soledad Cantero (39) en el gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene a su cargo Juan Cabandié. En esa área también recaló otro paranaense: el arquitecto Abelardo Llosa. La concordiense Luciana Tito (32) se desempeña como responsable de la Unidad Gabinete de Asesores a las órdenes de Santiago Cafiero.Paraná y Concordia, la cantera de la juventud que se mira en Buenos Aires.