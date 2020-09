Tres más

Entre Ríos tiene 9 diputados nacionales. Hace 40 años, la provincia contaba 908.313 habitantes, lo que implicaba una representación de un diputado cada 100 mil habitantes. El último censo, de 2010, arrojó una población de 1.235.994, es decir un diputado cada 137 mil habitantes. Esa es la relación de hace 10 años.En clave política, el impacto mayor de una actualización del número de diputados estaría en que la provincia de Buenos Aires debería sumar diputados y la ciudad de Buenos Aires restarlos. Es que la Ciudad pasó de 2.922.829 habitantes en 1980 a 2.890.151 en 2010, mientras que la Provincia creció de 10.865.408 en 1980 a 15.625.083 en 2010. No hace falta explicar el rechazo opositor que recibiría después de que el gobierno nacional del Frente de Todos le quitó un punto de coparticipación al principal distrito gobernado por Cambiemos para dárselo a la Provincia gobernada por el ala más kirchnerista de la coalición oficialista.Además de eso, la sola idea de discutir un aumento del gasto político como el que implicaría actualizar la representación política en el Congreso daría un rico pasto a las fieras del discurso antipolítico. Especialmente en un marco de crisis como el actual, derivado del efecto demoledor que la pandemia mundial ha provocado en un país que no crece desde 2011.A pesar de eso, el diputado Marcelo Casaretto cree que el tema debe ser discutido en el Congreso. “Sería lógico, porque la representación debe acompañar la evolución de la población. Todos los gobiernos han evitado una medida impopular para muchos. Pero la verdad que sería justo”, opinó.El diputado entrerriano, que gusta de las estadísticas, no había todavía sacado la cuenta este lunes al caer la tarde, cuando fue consultado por. Pero, coincidió en que, a trazos gruesos, las proporciones con el incremento poblacional de Entre Ríos determinaría que a la provincia le correspondan tres diputados más: de nueve pasaría a 12. Esa estimación "no estaría muy alejada”, contestó el contador.Salvo la ciudad de Buenos Aires, todas las provincias registran aumentos en su población entre 1980 y 2010. Eso incrementaría considerablemente los números de la Cámara de Diputados, que cuenta con 257 bancas. “Hay que ver los otros países”, propuso el diputado del Frente de Todos, como criterio para determinar si Argentina tendría o no muchos diputados.Aunque cree que todos los asuntos se deben discutir con independencia de cuáles sean sus costos políticos, Casaretto reconoce que el contexto es adverso y duda que vaya a ser tratado este año, como para que tenga impacto en la elección legislativa del año que viene.“Va ser muy difícil que se apruebe, lo que no implica que no debamos discutirlo. Creo que como diputados tenemos que discutir todos los temas. No estoy de acuerdo con los que anteponen el argumento de la oportunidad, porque nunca es el momento para tratar nada”, destacó.-Creo que si. La norma es que las leyes con impacto electoral se deben discutir en los años en los que no hay elecciones. En mi caso, durante la pandemia estoy trabajando mucho más que en una situación normal, porque trabajo desde casa y evito perder tiempo en viajes y en todo lo que implica vivir en Buenos Aires. Le dije a (Sergio) Massa y Máximo Kirchner que tenemos que aprobar antes de fin de año todos los temas importantes, porque después empiezan a mezclarse los intereses electorales de cada diputado.