El entrerriano aseveró que el debate planteado en el recinto debe remitirse “al debate que en octubre del año pasado se dieron los argentinos cuando hubo seis propuestas y los argentinos eligieron a Alberto Fernández y Cristina Ferández para gobernar nuestra Patria”.“El plan de este gobierno se expresa en las distintas normas que viene a tratar el Congreso de la Nación, un plan que se plasma ahora en este Presupuesto de 2021 y en otras normas que estamos debatiendo”, dijo.Casaretto rebatió a “las opiniones acerca de si el gobierno tiene o no un plan”. “Por supuesto que tiene un plan de gobierno. Lo que no tiene este gobierno es un presupuesto de ajuste, un presupuesto neoliberal. No elige en ese menú de opciones de los economistas del prime time de la televisión argentina y que plantean una reforma impositiva para bajarle los impuestos a los ricos, o una reforma previsional para perjudicar a los jubilados, o una reforma laboral para perjudicar a los trabajadores, o la liberación cambiaria para que la inflación se dispare, o piden la libertad de los flujos de capitales para que cada uno entre o salga como quiera”, disparó el diputado.“Ese plan económico no es el plan económico de nuestro gobierno. Nuestro concepto es totalmente diverso. En estas circunstancias de caída de la Argentina en 2018, caída en 2019, el impacto del pandemia, ¿qué hubiéramos tenido que hacer de acuerdo a esos gurúes que tienen amplio centimetraje o segundos en los medios de comunicación? Tendríamos que haber planteado un Estado ausente que no participe, que no intervenga, que no intervenga con su política monetaria”, diferenció Casaretto.“Nuestro criterio es totalmente opuesto. Por eso es que de esta circunstancia tan difícil, el Estado da un paso adelante tanto en la política fiscal como también en la política monetaria. Por eso hubo apoyo a empresas, a las familia, a las provincias y eso tal vez para la ortodoxia genere desequilibrios, pero estamos convencidos que hay que tratar de preservar a las empresas. Nunca ha habido un volumen de ayuda tan grande como la que dio la Argentina de casi 7 puntos del PBI para sostener el funcionamiento de las empresas, la actividad privada, los ingresos de la familia, con el ATP al sector privado o al través de la IFE, el Programa Alimentar y otras políticas sociales”, argumentó en el recinto y repasó las normas tratadas en los últimos meses que se enmarcarían en esta política pública.No dejó pasar la oportunidad de destacar ventajas que la norma en tratamiento supondrían para Entre Ríos. Mencionó por caso el artículo 17 que previó el giro automático de las regalías de Salto Grande; una inversión de 8 mil millones de pesos en obra pública para la provincia; un refuerzo de fondos para las universidades nacionales con asiento en Entre Ríos. Mencionó también que se asignan en el Presupuesto fondos para las cajas de jubilaciones que no han sido transferidas, como la entrerriana; y un aumento en los subsidios para el transporte público en el interior del país.