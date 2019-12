Redacción de Página Política De la

El diputado nacional por el Frente de Todos explicó que estas medidas fueron anunciadas por el Presidente durante su asunción en el Congreso Nacional: “Lo que planteó son los trazos fundamentales de su gobierno. Aquellos sectores que tienen una situación relativa mejor, iban a tener que hacer una contribución para atender a los más postergados”, sostuvo en declaraciones en FM Litoral.Y agregó: “En este contexto, el tema de los derechos de exportación de aquellos sectores de la economía que han tenido ingresos extraordinarios derivados de la devaluación del dólar, se les ha requerido un esfuerzo, que es el mismo esfuerzo que le pidió Macri en septiembre de 2018 cuando impuso retenciones del 18 por ciento más el 12%, que significaban cuatro pesos en ese momento. Así que solamente actualizó el valor para llevar los derechos de exportación al mismo valor que tenían hace un año atrás”, señaló.En ese sentido, Casaretto recordó que “al inicio del gobierno de Macri las retenciones estaban en el orden del 35 por ciento y al poco tiempo las bajó con un calendario que iba bajando más a lo largo de los meses, y llegaba hasta un 18%”, es decir que “de un 35 por ciento bajó al 18, porque Macri consideraba como una contribución de la Argentina en favor de un sector que iba a generar crecimiento, empleo y actividad económica”.“De los cuatro años de Macri hubo tres años de caída de la economía nacional, con una destrucción de puestos de trabajo, un aumento de la desocupación, de la pobreza, a niveles sin referencia en los últimos 15 años. El objetivo previsto originalmente no se cumplió. Entonces, ante las dificultades fiscales en septiembre de 2018, el ex presidente decide imponer una retención de cuatro pesos por sobre el 18 por ciento que tenía de retenciones” continuó y añadió: “Aumentó las retenciones llevándolas a un 12 por ciento más, cuando el dólar estaba en 33/34 pesos.”.En esa línea, detalló: “Lo que Macri hizo fue imponer 18 de alícuota normal, más un 12 por ciento. Es decir que aplicó el 30 por ciento a las retenciones. Lo que pasa es que después como el dólar no se estabilizó sino que siguió aumentando, al dejar el valor fijo de esa alícuota adicional, la alícuota fue cayendo. En vez de ser el 12, fue cada vez menor”.“Al momento del recambio de gobierno, estaba en el 24 por ciento más o menos el total. Es decir, habían tenido de nuevo un beneficio de seis puntos de baja del nivel de retención en 14 meses, desde septiembre del año pasado hasta acá”, aseguró Casaretto y remarcó finalmente: “Lo que hizo Alberto fue reponer eso, ya no como valor fijo sino como un porcentaje, y eso es lo que dispuso en el decreto que se conoció el día sábado”.