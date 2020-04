Redacción de Página Política De la

2015- 2019

Lo que dice la ley

En este marco consideró insólito que “a pocos meses del recambio, en medio de la emergencia, los mismos protagonistas estén planteando criterios de distribución diferentes a los que utilizaron en su Gobierno. Algunos hasta ocupando los mismos cargos que en los 4 años anteriores”.“El gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri y Rogelio Frigerio no distribuyó $ 62.000 millones de pesos del Fondo de ATN para la provincias, incumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Coparticipación. El porcentaje de recursos de Entre Ríos es el 4,89%, o sea serían $ 2.994,6 millones de Entre Ríos”, continuó el legislador.“Al gobierno provincial de Gustavo Bordet no se le giraron ATN en los 4 años de Gobierno. Se podrán analizar otros fondos recibidos en más o en menos, pero por este concepto, recibió 0 pesos, en claro contraste con otras Provincias. Las Resoluciones firmadas por el Ministro del Interior tenían en todos los casos como destinatarios a los municipios, por lo que la Provincia los recibía y debía girarlos de inmediato”, recordó.“Una mínima parte de los fondos disponibles se distribuyó a los municipios, siempre en forma directa, y también con una clara orientación política. Entre 2015 y 2019 a Entre Ríos llegaron $ 434,6 millones de ATN a municipios de Entre Ríos. De los 83 municipios, 57 recibieron fondos y 26 no recibieron nada. De los 57 municipios que recibieron, 22 tenían Intendencias de Cambiemos ($ 285 millones), 11 Vecinalistas ($ 40,5 millones), 2 de Unión Popular ($ 7 millones), y sólo 16 del PJ ($ 101 millones)”, detalló Casaretto.La Ley de Coparticipación 23.548 establece el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias en su artículo 3°, con el 1% de la masa total de fondos a distribuir. El artículo 5° establece que este fondo “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. Y que es “el Ministerio del Interior será el encargado de su asignación”.El Gobierno Nacional de Alberto Fernández, envió $ 20.000 millones de ATN a las Provincias Argentinas, tal como manda la ley. “Los gobiernos provinciales de Juntos por el Cambio, como Mendoza, Corrientes y Jujuy, utilizaron los fondos, sin coparticipar a los municipios. Ese es el criterio de los gobernadores Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés y Gerardo Morales”, subrayó y por eso insistió con que “llama la atención entonces que intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio en Entre Ríos tengan una posición diferente a la que tuvieron en los cuatro años anteriores, y a la que tienen sus propios gobernadores en abril de 2020”.Aseguró en este marco que “el Gobierno Provincial de Entre Ríos que encabeza Gustavo Bordet siempre ha atendido las necesidades de los municipios entrerrianos, y lo continuará haciendo hacia el futuro, garantizando que Provincia y Municipios cumplan con sus funciones esenciales”.Pero en este marco, concluyó: “Los fondos de ATN son de las Provincias, por la Ley de Coparticipación. No son de la Nación, como se quedó el Gobierno de Macri durante cuatro años, ni deben coparticiparse a los municipios como plantean intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio”.