Esta semana empieza debate por #AbortoLegal2020 en @DiputadosAR ella @M_Campagnoli es celeste y yo soy verde somos Presidenta y Vice de la Comisión de Legislacion Penal.Nos prometimos un debate serio,respetuoso, sin chicanas, ni golpes bajos como el tema amerita y la soc demanda. pic.twitter.com/Vdc7qkMkQb — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) November 29, 2020

La legisladora hace años ya no reside en la localidad en la que sí viven sus padres y sostienen el comercio hace 40 años.Los autodenominados “pro-vida” se concentraron también en la plaza del pueblo para “alertar” a la población acerca del voto de la diputada a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).Fue en la tarde del domingo y permanecieron unas horas en General Campos, localidad a 45 kilómetros de Concordia.“Me jode que se metan con ellos. Mis viejos se angustian”, lamentó Gaillard en diálogo con. “Esto no está bueno. A mí que me digan lo que quieran pero que no se metan con mi familia”, reclamó.“A mi que me escrachen, que me digan lo que quieran. Pero fueron al lugar de trabajo de mis viejos desde hace 40 años”, agregó la legisladora que por estas horas confirmó la reunión plenaria de cuatro comisiones en Diputados para debatir el proyecto de IVE.A partir del martes, se reunirán las comisiones de Legislación Penal (que preside Gaillard); la de Salud; la de Legislación General; y la de Mujeres y Diversidad. El primer encuentro será para escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo para que fundamenten la iniciativa presentada para su debate en el Congreso.La entrerriana difundió el inicio del debate en la Cámara baja de la Nación con un tuit y una imagen que exhibió un tono distinto al de la intolerancia celeste que se viene mostrando en los últimos días.