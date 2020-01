Redacción de Página Política De la

En Villaguay

“Se sigue rascando de la misma olla pero tiene un límite. Evidentemente la rentabilidad no da para seguir pagando como pagamos”, dijo el exdiputado nacional en alusión a la presión impositiva al campo.“Desde la Mesa de Enlace estamos buscando el diálogo con el gobierno nacional porque en la medida que podamos lograr cambios, los mismos se aplicarán en las provincias”, dijo pero advirtió que “en la medida que las provincias se desfinancien con estas retenciones, también van a ir por más impuestos al campo” y mencionó por caso los valores del Inmobiliario Rural.Entrevistado por periodistas de La Nación Más dijo que la Mesa de Enlace que integra se tiene “la obligación de evitar desbordes o problemas con la gente”, ante el reclamo de los ruralistas. “Pero esto tiene un límite. Caminamos sobre el filo que es orientar al productor, representarlo bien y apostar al diálogo. No sé cual es la fórmula”, manifestó.Este sábado, en Villaguay, la Mesa de Enlace a nivel provincial ha convocado a una asamblea que deliberará las acciones a seguir por el campo.El encuentro es en la sede de la Sociedad Rural de Villaguay con representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa: FAA, Farer, SRA y Fedeco, además de productores de las distintas economías regionales y la presencia de dirigentes nacionales del ruralismo.“Se dialogará sobre las consecuencias de la Ley de Solidaridad Social y también acerca de la suspensión del Consenso Fiscal, que implica modificaciones en impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Automotor, Ley 4035, más allá del Inmobiliario Rural, que siempre es materia de análisis”, indicó Alfredo Bel de Federación Agraria.Recordó que hubo reunión con el ministro de economía, Hugo Ballay, y con el de Producción, Juan José Bahillo. Además pidieron “audiencia con carácter de urgente” al gobernador Gustavo Bordet que aún no se concretado.“Sabemos que el Consenso Fiscal está suspendido pero desconocemos qué criterios se van a aplicar este año en materia de impuestos. Todo está a discrecionalidad del Gobernador porque ya no hay una ley que determine cuáles serán las alícuotas”, sostuvo.