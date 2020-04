Recursos

A la fecha, 8 de abril, la foto en Entre Ríos no muestra aun este panorama pero se insiste que llegará. Los datos oficiales son los siguientes:· 20 casos confirmados· 1 requirió internación en Terapia Intensiva (UTI)· 7 fueron dados de alta· 9 casos hay en estudio· 220 casos fueron descartados· 249 fue el total de casos estudiados a la fecha.El equipo del Ministerio de Salud de la provincia, que encabeza Sonia Velázquez, tuvo un encuentro extenso con trabajadores de prensa para dar detalles del modo en que se prepara el sistema sanitario de Entre Ríos para afrontar etapas de mayor impacto del virus.La confianza del COE (Comité Operativo de Emergencia) está puesta, básicamente, en el trabajo que se ha hecho en este tiempo de cuarentena estricta. Se destaca, fundamentalmente que 1) se fortaleció la articulación con los hospitales, clínicas y centros de salud en toda la provincia y su organización en cuatro regiones; 2) se capacitó al recurso humano; 3) se avanzó en la provisión de insumos para afrontar el pico de la pandemia; 4) y lo más importante, se logró la plena “nominalización” de la población con factores de riesgo (530 mil entrerrianos) que es seguida de cerca, cuidada, controlada en su evolución ante esta emergencia.Pero fundamentalmente, el COE confía en el comportamiento social. Se tiene la convicción que en tiempos de cuarentena, sin circulación comunitaria del virus, se logró forjar un hábito social en torno al distanciamiento social, el lavado de manos, la desinfección permanente de superficies utilizadas y compartidas, factor sin el cual sería imposible morigerar la cuarentena como se planea a partir del 13 de abril.El COE, que tiene una réplica de coordinación en cada localidad, reúne hoy a un centenar de personas entre funcionarios, profesionales de la salud en distintas disciplinas, enfermeros, especialistas en salud mental, otros que se ocupan de la gestión de insumos y la administración en general.Desde ese ámbito se ejecuta toda política pública en el marco de la emergencia en Entre Ríos. La línea de trabajo siempre apunta a poner el foco, una y otra vez, en el comportamiento social.“No hay sistema de salud que de abasto si no hay contención. No es que si tenemos muchos respiradores podemos dormir tranquilos”, dice Velázquez y Garcilazo fortalece el argumento: “Puede haber cientos de respiradores. ¿Y quién los maneja?”.“El virus respiratorio vuela -ilustra Garcilazo-. No alcanza con cerrar puentes, fronteras. Las medidas de cuidado tienen que seguir. No es que la cuarentena se flexibiliza y volvemos a la vida que llevábamos. Hay que extremar las medidas”, insistió el titular de Epidemiología que pone de relieve la ventaja que supone que “esos hábitos se aprendieran sin que estuviera circulando el virus”.Velázquez precisó que hoy “toda la organización de los equipos de salud trabaja con recurso humano esencial”. “Hemos pedido que manden a descansar a su gente, que descansen, que se preparen. Hoy están a disponibilidad del sistema sanitario ante la pandemia”, precisó.“A esos trabajadores de la salud se los va a necesitar en horarios que no son los habituales. Hoy el COE flexibiliza todas las normativas vigentes para poner todo al servicio de la pandemia”, dijo y puso como ejemplo, además de los horarios, los lugares de desempeño: “Si nos sucediera que estamos con mucho trabajo en zona de San Agustín, o hay que reforzar el Hospital de la Baxada, los trabajadores del centro, por ejemplo, podrán ir a otro lado. Todos estamos a disponibilidad de la pandemia”.Mientras transcurre el tiempo, se apura la provisión de insumos para el trabajo del personal de salud. Confiesa Velázquez que no es difícil toparse con “mercados de potencia nacional e internacional”. Puso por caso la preocupación planteada el mismo lunes 6 de abril cuando “Estados Unidos copó todo el mercado mundial con la adquisición de cierto insumo”.Como dato cierto de lo que se espera, se ha pedido un millón de barbijos para el personal de salud del sistema público y privado.Desde que se conformó el COE, el 3 de marzo, se trabaja coordinadamente entre sector público y sector privado en función de la pandemia.Es así que las previsiones permiten adelantar que “el abordaje respiratorio” será fundamentalmente asunto del Hospital San martín, el Hospital de la Baxada y el Hospital Militar. Sólo el trabajo articulado permite que sea posible, así, plantear que atender la demanda de la salud por otros asuntos sea atribución derivada a las clínicas privadas, preferentemente.Es que atender los casos por coronavirus requiere, además, condiciones de infraestructura previstas a tal fin. Es el caso, por ejemplo del San Martín que ya tiene planteada “una atención diferenciada asegurando que por calle Pascual Palma se atiendan los casos eventuales de la pandemia mientras que por calle Carbó se atienda la guardia” por otros asuntos.El plan de trabajo implica a todos los efectores de salud. Los centros de salud de toda la provincia para el primer nivel de atención; el segundo nivel en hospital y clínicas, según la organización de cuatro regiones sanitarias y en función de eso se plantean las camas disponibles para internación y la proyección de camas a plantear en cada punto de la provincia.“Confiamos mucho en la formación que tenemos, con una mirada epidemiológica del territorio, con acciones en el territorio que no tienen que ver sólo con la cuarentena sino con una estrategia sanitaria”, insistió Velázquez.“Sólo así resguardamos a la población y particularmente a la población de riesgo. Desde los distintos programas, desde los centros de salud con su población georeferenciada, las obras sociales, los médicos referentes de determinados pacientes crónicos, de adultos mayores tenemos en conjunto una mirada del territorio. Esta mirada tiene mucha solidez”, remarcó la ministra.Destacó que a la fecha se ha vacunado a todo el personal de salud contra la influenza y que se ha avanzado en gran medida con la población de adultos mayores. “Estamos con una cobertura importantísima, casi igual en cantidad de dosis que la que tiene Buenos Aires o Santa Fe”, mencionó.“Todo este trabajo asegura que hoy tengamos 530 mil personas con factores de riesg o nominalizadas, por sistema, con su medicación. De ese total, 330 mil tienen cobertura de seguridad social”, precisó.La escena repetida, entre el cúmulo de imágenes del desborde de la pandemia en el mundo, es la de las unidades de terapia intensiva. Al respecto, se previó la capacitación de equipos para desempeñarse en una UTI, tarea que coordina el especialista Guillermo Grieve.“Se ha sumado recurso humano, kinesiólogos, generalistas, clínicos que habitualmente no se desempeñan en la terapia pero que hoy se están formando para poder asistir allí, tanto en hospitales como en clínicas”, informó Velázquez.Hoy se cuenta con alrededor de 140 camas en UTI y se trabaja para contar con la mayor cantidad de equipamiento para el momento más álgido de circulación del virus. Un dato que ha dejado la cuarentena es el “alivio” de hospitales y sanatorios ante la caída brusca de internados en terapia intensiva por accidentes de tránsito. Lo habitual es que el 60% de las UTI sean ocupadas por personas que han sido víctimas de accidentología vial, mayoritariamente por siniestros producidos por motos.