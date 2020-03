Oficialismo

adelantó oportunamente:El proyecto de ampliación de comisiones ingresado contiene un error al separar Legislación Agraria de Tierras, cuando en rigor van juntas. Por son en total 23 y no 24.En el peronismo, el reparto de las presidencias de comisiones se dio en la siguiente proporción: 8 están ocupadas por diputados bordetistas (con distinto grado de pureza); 6 por legisladores de identidad kirchnerista y una por una legisladora que responde al intendente de Paraná, Adán Bahl.El detalle:El dirigente de María Grande lleva dos períodos en la Cámara y en ese tiempo ha sido un defensor de los proyectos del Ejecutivo, junto a Reynado Navarro y Gustavo Zavallo y en sintonía con la ministra de Gobierno, Rosario Romero.. Exintendenta de Paranacito, como diputada provincial actuó en el anterior período junto al presidente de la Cámara, Sergio Urribarri, pero se ha mostrada ahora alineada a Bordet.Responden al intendente de Paraná y exgobernador Adán Bahl.Viene de ocupar la secretaría de Comercio en el primer gobierno de Bordet, a quien acompaña desde la intendencia de Concordia. Es dirigente del Frente Grande y defensor de los 12 años de gobierno kirchnerista. Pero en la interna provincial es un hombre de Bordet.Principal referente de La Cámpora de Paraná, como diputado nacional rechazó en el período anterior los pedidos de Bordet para acompañar varias iniciativas del presidente Macri.. Exconcejal de Gualeguaychú, enrolada en el espacio del intendente Martín Piaggio, de clara identidad kirchnerista., de La Paz. Es hermano del expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón. Se ha mostrado hasta aquí alineado con Bordet.. Director del hospital Fidanza de Diamante. Tiene como jefe político al exdiputado provincial y actual intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, habitualmente enrolado en el oficialismo.. Se identifica con el kirchnerismo. Fue secretaria de Desarrollo Social durante la gestión de Luis Erro en Gualeguay.Es una figura en ascenso de La Cámpora. La exconcejal de Paraná fue en octubre candidata a senadora nacional en segundo lugar y quedó afuera debido a que Cambiemos logró dar vuelta el resultado de las Paso en Entre Ríos y se impuso por algo más de mil votos.Leonardo Silva. Exintendente de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú. Responde al ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, que integra la mesa chica del gobernador Bordet.Exintendenta de Feliciano, alienada internamente con el gobernador Bordet.. Exintendente de Colón, alineado con Bordet.. Exconcejal de Gualeguaychú, enrolada en el espacio del intendente Martín Piaggio, de clara identidad kirchnerista.: No está confirmado, pero sería presidida por Julio Solanas, que fue quien propuso la formación de esta comisión. El más experimentado de los kirchneristas encabezó la lista de candidatos a diputados y aspiraba a presidir la Cámara, pero el cargo fue para Ángel Giano, un hombre de confianza de Bordet. También sonó para presidir el bloque, pero la jefatura quedó para un leal a Bordet, como Reynaldo Navarro. El exdiputado nacional y exintendente de Paraná se perfilaba para gobernador por Unidad Ciudadana, candidatura que declinó en virtud del acuerdo de unificación en el peronismo entrerriano que pidió Cristina Fernández.El interbloque de Juntos por el Cambio –que con 14 diputados conforma la única oposición en la Cámara- presidirá ocho comisiones: Legislación Agraria y Tierras; Economías Regionales; Comunicaciones y Transporte; Asuntos Internacionales; Deportes; Asuntos Cooperativos y Mutuales; Trabajo; y Seguridad.Pero el interbloque que conforman las bancadas de la UCR (siete miembros), el PRO (seis miembros) y el Movimiento Social Entrerriano (un diputado, Juan Domingo Zacarías), aún no se ha puesto de acuerdo en el reparto interno. Con la suspensión de la sesión del miércoles, las definiciones se dejaron para la semana que viene.El PRO pretende presidir 4 comisiones y Zacarías una. En un esquema así, la UCR se quedaría sólo con 3. No lo aceptan. No sólo porque argumentan que son mayoría dentro del interbloque, sino porque quieren equilibrar lo ocurrido en el Senado, donde el único senador de PRO, Francisco Morchio, se quedó con la presidencia del bloque y con la presidencia de la única comisión que el oficialismo cedió a la oposición.El PRO ya tiene sus precandidatos:En Legislación Agraria y Tierras proponen a Nicolás Mattiauda, que acompañó a Alfredo de Angeli en Federación Agraria.En Trabajo, a Manuel Troncoso, que fue Director nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Producción y Trabajo del gobierno de Macri.En Seguridad, a la diputada Ayelén Acosta, con llegada a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.En Deportes, a Jorge Satto. El exfuncionario de la CARU fue presidente del club Rocamora de Concepción del Uruguay.Asuntos Cooperativos y Mutuales es la comisión que pretende presidir Zacarías, la pata peronista del bloque, alineado con Rogelio Frigerio.