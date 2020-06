Redacción de Página Política De la

Al día siguiente se conocieron 7 casos más y el sábado otros 4, sumando un total de 15 en tres días.Este lunes, luego de una semana sin casos, Wasler firmó el decreto 218 por el cual habilitó la apertura de comercios, servicios y oficios. Sin embargo, desde el jueves pasado la Municipalidad con el permiso del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) ante el Día del Padre. Los únicos que no recuperaron la normalidad son aquellos los servicios de 24 horas o los que permanecían abierto pasada las 23. Cuando el reloj marca esa hora, Colón baja las persianas en su totalidad.Volver a la Fase 1 es una de los fantasmas que sobrevuela por estas horas con la aparición de nuevos casos en Paraná. Quizás Colón se conviertaen un espejo.El secretario Legal y Administrativo del municipio de Paraná, Pablo Testa, luego de una reunión con el gabinete, informó que pese al crecimiento de contagios por el momento no se ampliarán restricciones para “no afectar la actividad económica”.El funcionario confirmó que “por el momento no se evalúa cerrar comercios (más allá de los restaurantes y bares), y que se hará hincapié en la responsabilidad individual”. En ese momento se daba a conocer oficialmente que había 16 casos nuevos en la provincia, de los cuales 10 eran de Paraná, 5 de Santa Ana (Federación) y uno en Gualeguaychú. Luego se conoció un nuevo en Concepción del Uruguay.Horas después se confirmaron 15 casos en la Cooperativa Farmacéutica del Litoral de Paraná. La ministra de Salud, Sonia Velázquez, ratificó que en la capital provincial “hay circulación por conglomerado a raíz de la transmisión local en una institución”.Dos funcionarias policiales fueron aisladas en Paraná por posibles casos de coronavirus.Hace una semana, el domingo anterior, la Municipalidad inaugura el Paseo Racedo en Paraná, una feria de productos locales que incluyó a más de 50 emprendedores en esa primera jornada en bulevar Racedo, entre las calles Belgrano e Yrigoyen.Desde este martes, el ingreso a Casa de Gobierno será sólo por la puerta principal, tanto para los agentes de la administración pública como para el público en general. Es obligatorio ingresar con tapabocas, medida que no estaba rigiendo.