Colón insta a no visitar la ciudad y Gualeguaychú cierra el acceso

Ante la inminencia del fin de semana largo, las dos ciudades turísticas dispusieron medidas para minimizar la llegada de turistas. Colón insta a no llegar; Gualeguaychú ya no permite ingresar a los no residentes en la ciudad.

Miércoles 18 de Marzo de 2020