a) Decenas de dueños de empresas, ejecutivos, personal especializado y operarios, en el mismo plano, hemos tomado la decisión de continuar trabajando en las empresas entrerrianas que están incluidas dentro de la cadena de la alimentación -incluidas laboratorios y elaboradoras de envases- y se ven obligadas a mantener las plantas en funcionamiento para proveer a los argentinos de los alimentos necesarios para sobrellevar en forma tranquila esta compleja coyuntura.b) Esto incluye a quienes actúan en la actividad primaria con los insumos y elementos básicos como la agricultura y la ganadería, los transportistas, los proveedores, los operarios de las plantas, la logística que los alcanza a los centros urbanos y las bocas de expendio, quienes deben realizar las tareas administrativas y aquellos que están en las etapas de comercialización.c) Todos hemos asumido la enorme responsabilidad que nos ha encomendado la sociedad argentina a través del Presidente de la República con absoluta conciencia de la misma y ponderando los riesgos que esto conlleva. Salvo honrosas excepciones por motivos de edad o enfermedad, los dueños de las empresas entrerrianas -generalmente Pymes de origen familiar- se encuentran hoy en la trinchera junto a sus trabajadores y no acceden a la cuarentena que exige la ley.d) Las condiciones de seguridad sanitaria de las empresas entrerrianas en cuanto a condiciones de trabajo y materiales para la protección de los trabajadores se ajustan a las normativas que exigen los organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales, como así también las normas de calidad bromatológicas y ambientales que, per se, la actividad de la alimentación, laboratorios y packaging exige.e) En este sentido, las empresas hemos protegido a nuestros empleados con la información necesaria acerca del Covid 19, su comportamiento y consecuencias en la vida humana; hemos también retirado a cuarentena a la población de riesgo por edad o enfermedades preexistentes, y hemos provisto de los elementos exigidos para el trabajo en estas circunstancias. Nadie está obligado a cumplir en el puesto de trabajo más allá de lo que exigen las leyes correspondientes y eso se respeta rigurosamente.f) Del mismo modo, en la mayoría de los casos, los sindicatos han sido informados de todas estas medidas y no se han registrado inconvenientes, y hasta han sido consultados para la implementación de las mismas. Asimismo, las autoridades nacionales pertinentes, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el intendente de Paraná, Adán Bahl, y los respectivos funcionarios vinculados a la problemática están al tanto de estos procedimientos y nos mantenemos en comunicación permanente brindando información, recibiendo directivas e incluso firmando acuerdos para producir artículos de primera necesidad que escaseaban en el mercado, como elaboración de alcohol en gel.g) En la gran mayoría de los casos las empresas ponemos en funcionamiento el complejo mecanismo productivo que implica la generación de productos que demanda la Argentina en medio de esta crisis con la incertidumbre económica y financiera del momento. Asumimos riesgos disponiendo de nuestro capital, nuestros recursos humanos, el stock acumulado y en ello arrastramos a nuestros proveedores sin saber si podremos cobrar, si los cheques recibidos tienen respaldo, o si podremos recibir insumos para volver a producir. Sin embargo, sabemos que esa es nuestra misión y responsabilidad y lo asumimos con la entereza que requiere la coyuntura dramática que vivimos.Párrafo aparte merecen las empresas que hoy fueron incluidas en la cuarentena y no están trabajando, pero siguen acumulando gastos fijos y no cuentan con ingresos. Está en juego el salario de nuestros trabajadores y la continuidad de las mismas.h) Han aparecido fake news, especialmente en las redes sociales y escondidas en el anonimato, que buscan dañar el prestigio y la reputación de nuestras empresas que trabajan con total responsabilidad hace décadas y la sociedad las conoce por su accionar. Apelamos a la responsabilidad de todos para no difundir mentiras, atendiendo a la difícil realidad que vive el mundo y los propietarios de las empresas nos ponemos a disposición de cualquier vecino, organización social, medio de comunicación o autoridad pública que requiera información sobre cómo se implementa el trabajo en nuestras empresas en estos momentos. Sólo llamando por teléfono o por medios electrónicos podrán conversar con cada uno de nosotros para evacuar cualquier duda o realizar las preguntas necesarias.Aseguramos que comprendemos el temor que pueda abordar a los trabajadores y sus familias ante las actuales condiciones y nos solidarizamos con ellos. Cada uno de nosotros atraviesa por situaciones similares. Nos moviliza la necesidad de transmitir tranquilidad a la comunidad y manifestar nuestro compromiso para poder sobrellevar todos juntos este difícil momento que atravesamos. Gracias.