Redacción de Página Política De la

La senadora port Juntos por el Cambio Entre Ríos, Stella Olalla, recordó que el ex gobernador está denunciado en 11 causas judiciales “por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado” y que este año deberá enfrentar el inicio de tres juicios orales, el primero de ellos en abril. Por su parte, Alfredo de De Ángeli fundó su rechazo recordando que Urribarri “respondió con evasivas” cuando en la Comisión de Acuerdos del Senado le preguntó si estaba dispuesto a presentarse a la audiencia citada para abril o renunciar al cargo si era encontrado culpable.Urribarri fue defendido por Oscar Parrilli, quien acusó a Juntos por el Cambio de usar la denuncia judicial como “arma de acción política” y aprovechó la situación para compararla con el “hostigamiento jurídico” al que se vio sometida a la vicepresidenta Cristina Fernández durante el gobierno anterior.También avaló a Urribarri el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien le pidió a la oposición que reviera su postura porque el candidato “solo está denunciado”.“Si una persona no tiene condena es inocente hasta que se demuestra lo contrario”, argumentó Mayans, quien también destacó “el amplio apoyo de la comunidad judía” en Argentina a la nominación de Urribarri como embajador ante Israel.Al final, el principal bloque opositor decidió abstenerse, por lo que el pliego del ex gobernador entrerriano fue aprobado por 43 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones.También consiguieron su acuerdo Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Raimundi (OEA), Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Carlos "Chacho" Álvarez (Perú), Fernando “Pino” Solanas (Unesco), Mariano Kestelboim (Mercosur) y Carlos Tomada (México).En tanto, Jorge Argüello y Daniel Scioli fueron designados embajadores ante los Estados Unidos y Brasil, respectivamente, en el marco de una sesión especial en la que el Senado aprobó los pliegos de los primeros 12 representantes diplomáticos políticos impulsados por el gobierno de Alberto Fernández.