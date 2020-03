Redacción de Página Política De la

Desmentida

Desconocimiento

Los ediles, que se retiraron del recinto promediando el discurso de Bahl, dijeron que tenían “otra expectativa”. “Por encima de la pobreza de este mensaje, nos encontramos con un intendente que en lugar de rectificarse tanto como por el diagnóstico equivocado que hizo al asumir como por la simpleza de la demagogia discursiva en la que no se escucharon propuestas superadoras para la ciudad”, fustigaron los ediles.“Tampoco dijo cómo es que a casi cien días de asumido aún no ha cumplido con nada de lo que había prometido mientras la ciudadanía reclama por la falta de agua, los baches, los yuyales, el tránsito y otros servicios”, afirmaron.“Bahl habla de cuantiosos contratos realizados por la gestión anterior y sin embargo son públicas y notorias las designaciones y contratos por doquier en todas las áreas colocando coordinadores, cargos que no existen y con haberes altísimos con rango de subsecretarios”, cargó la bancada opositora.“También desmentimos absolutamente la cifra de la deuda dejada, totalmente manejable que como muestra se puede observar que los sueldos del personal municipal se viene pagando normalmente, a pesar de los propios augurios del intendente quien durante casi un año vociferó que la gestión radical no iba a poder pagar sueldos. La realidad lo silenció”, remarcaron Claudia Acevedo, Walter Rolandelli (el edil que permaneció en el recinto) y Francisco Avero.“Ni la deuda es la que dice el intendente, ni la cantidad de personal contratado es el que dice. Tampoco es cierta la situación de colapso que pretende institucionalizar para que haya un castigo social para la gestión del ex intendente Varisco”, añadieron.“La gestión saliente dejó en caja dinero para sueldos y aguinaldo de diciembre y más de 170 millones de pesos destinados al pago sin demoras de la obra pública en marcha como ser la Sala Mayo; El Hospital Illia; La pavimentación de calle Miguel David y Faustino Parera; la Refacción de Jardines Maternales y la Intervención en más de 3.000 mil cuadras de la trama vial. Obras en la que deben destacarse entre otras, el nuevo puente de calle Moreno, a punto de desmoronarse; las Avenidas Don Bosco; Blas Parera; Laurencena y Ramírez por citar algunas”, repasaron.“La deuda real del municipio asciende a 800 millones y no 1.500. Y está constituida por 300 millones de deuda flotante, proveedores; crédito gestionado por el gobierno provincial para obras aprobadas por ordenanzas y por unanimidad y tomado en forma conjunta por los municipios de la provincia y la famosa deuda aún no saldada del quebranto del ex banco municipal, cuyos montos son abonados al gobierno de Entre Ríos, a lo que se debe sumar el pago en cuotas mediante convenio con la provincia, por la compra de lámparas led por lo cual casi la mitad de la ciudad y todos los espacio públicos tienen hoy dicha iluminación”, contrastaron con el discurso de Bahl.“Lamentamos mucho que el intendente apele a viejas mañas y artimañas para denostar a la gestión saliente, que por encima de todo dejó inauguradas obras históricas para la ciudad otras tanto en marcha pero con el presupuesto para su finalización y que tuvo que sortear innumerables chicanas y bajezas durante su última etapa”, dijeron los concejales.“Seguramente Bahl desconoce muchas de las obras dejadas por el gobierno anterior como cuando en plena campaña en un medio televisivo sostuvo que debía hacerse prioritariamente la obra del colector cloacal sudeste, sin saber que dicha obra estaba en marcha ya desde hacía casi un año financiada por el municipio y la nación. Tan es así que el propio intendente ha visitado dos obras emblemáticas para la ciudad hechas precisamente por la gestión anterior como lo son la restauración integral del anfiteatro Héctor Santángelo y la construcción del edificio propio del CEMI en la zona de Paracao”, criticaron para concluir que habría “un gran desconocimiento de la ciudad que pretende gobernar con mentiras y bravuconadas fuera de contexto y de espaldas al pueblo”. “Las vallas y las restricciones para acceder al teatro por parte de la ciudadanía y su ausencia absoluta del palacio municipal lo indican claramente”, fustigaron los dirigentes.