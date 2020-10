Países

El denominado “Encuentro de Concejales con Alberto” forma parte de las actividades impulsadas por organizaciones sociales y agrupaciones de la militancia peronista del departamento Paraná, en el marco de la conmemoración de la “Semana de la Lealtad”, y ante la imposibilidad de realizar manifestaciones callejeras, atendiendo a las recomendaciones de evitar los contagios.La viceintendenta Andrea Zoff celebró “la generación de espacios para la reflexión política, sobre todo en vísperas de esta fecha tan importante para los argentinos, como es el 17 de Octubre, que representa el despertar político del pueblo, el momento en que la clase obrera se movilizó no detrás de un reclamo salarial sino como un actor político”.En la reunión, los concejales destacaron que “Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner recibieron un país devastado, saqueado y endeudado por el gobierno de Mauricio Macri, situación que se vio agravada por la crisis sanitaria”. Criticaron a los factores de poder que “aún hoy, derrotados en las urnas, apuestan a la desestabilización, promueven el discurso del odio, como lo hicieron hace 75 años contra Perón y Evita, y convocan a manifestaciones irresponsables en el contexto de la pandemia”.Zoff resaltó que “al Presidente le ha tocado gobernar en un contexto atípico e imprevisible, pero en cada paso la premisa ha sido siempre la unidad, privilegiando la vida, la salud y a los sectores más vulnerables; frente a una oposición que pretende imponer un discurso de odio y que no le importa quiénes ni cuántos sufren por esas desigualdades”.En ese marco, manifestaron su acompañamiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus, y ratificaron “la vocación de seguir trabajando para salvaguardar la vida de los argentinos y las argentinas”.Destacaron las políticas sociales para asistir a los sectores más vulnerables, como impulso para “un desarrollo sostenible y sustentable que permita mejorar las condiciones de vida a través de la actividad productiva como motor para la creación de puestos de trabajo y la promoción de la inclusión social, que son las banderas históricas que ha sostenido el peronismo”.También destacaron las medidas instrumentadas para la participación de las mujeres y diversidades, como herramientas fundamentales para la transformación social y como un instrumento para construir una Argentina amplia, inclusiva y con justicia social.A ese respecto, la concejala Susana Farías sostuvo que “las mujeres tenemos todavía muchos retos por ganar, más allá de las conquistas y derechos arrancados en todos estos años. Es necesario incorporar a las mujeres a los sindicatos porque las mujeres sindicalistas nos inscribimos como una herramienta de lucha. Pero no nos desarrollaremos en una sociedad que no se desarrolle colectivamente”.En el cierre de la reunión, Sergio Elizar destacó “la necesidad de avanzar en la construcción de una agenda común que fortalezca el proyecto político en cada localidad y renovar el compromiso de lealtad con el proyecto nacional y popular que conducen Alberto y Cristina frente a la ofensiva de una derecha que no se resigna a haber perdido”.Elizar señaló además que “estamos frente a un escenario complejo, con una oposición que se muestra al acecho en forma permanente contra el gobierno nacional y popular que fuimos capaces de construir desde la unidad; y que representa a los mismos sectores que el 17 de Octubre de 1945 se referían a estas mayorías populares como ‘aluvión zoológico’, ‘descamisados’ o ‘cabecitas negras’; son los mismos que en 1955 encabezaron el golpe cívico-militar que derrocó a Perón y que sostuvieron los 18 años de proscripción del peronismo; son los mismos que promovieron las dictaduras y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Frente a ellos es que debemos renovar el compromiso de lealtad con nuestro Gobierno”.De la reunión participaron la viceintendenta Andrea Zoff, los concejales Sergio Elizar, Sergio Granetto, Ana Florencia Ruberto, David Cáceres, Luisina Minni, Ramón Nuñez, Susana Farías y Fernanda Facello Gerez, junto con ediles de Cerrito, Colonia Avellaneda, Colonia Celina, Crespo, El Pingo, Hasenkamp, Hernandarias, La Picada, María Grande, María Luisa, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, Seguí, Viale, Villa Fontana y Villa Urquiza.