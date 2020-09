Se trata de Emanuel Capatto, que como integrante de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Paraná, resolvió no hacerle lugar a ex funcionarios judiciales (María Elina Corral, Daniel Elías Alle, Ronaldo Antonio Cirigliano, Edgardo Garibotti y Griselda Liliana Cichero), quienes interpusieron un amparo contra el gobierno provincial y la Caja de Jubilaciones para que “se abstengan y suspendan de manera inmediata la aplicación de todo tipo de retención en concepto de aporte solidario extraordinario sobre los haberes previsionales”. Lo que se atacó, jurídicamente, es el artículo 6 de la ley 10.806. La jueza ad hoc Eliana Guerscovish hizo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad del citado artículo.En el ambiente judicial empezó a correr el rumor de que Capatto no tendría legitimidad para resolver porque no cumpliría con los requisitos para ocupar ese cargo por tener un lugar jerárquico en el Estado municipal de Paraná. Incluso extraoficialmente se lo hicieron saber. La respuesta fue que lo había designado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y nadie lo había impugnado. No se apartó de la causa.Ante un planteo formulado primero en un recurso de apelación y posteriormente en un recurso de queja, en la causa “Cook, , Carlos y otros c/Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otra s/recurso de queja”, la conjueza Gabriela María del Carmen Ceballos solicitó al STJ que se requiera a la Municipalidad; al Honorable Concejo Deliberante y a la Dirección General de Recursos Humanos que informe cuál es la situación de Capatto.La respuesta llegó. Ivana Rodríguez, directora general de Recursos Humanos de la comuna local, informó que el señor Capatto, Legajo N° 30.532-, “pertenece al personal de Planta Permanente de esta Administración Municipal, revistando en la Categoría 24 del Agrupamiento Jerarquizado -Subdirector-, dependiente del Honorable Concejo Deliberante, con fecha de ingreso al 02/05/2011”. Ello fue ratificado por el cuerpo deliberativo y el organismo previsional, quien dijo que es “aportante activo”.El artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice sobre los conjueces: “No podrán ser designados conjueces quienes, al tiempo de su designación para integrar la lista respectiva, fueran funcionarios u ocuparen cargos de jerarquía en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo de la Provincia, siendo inválido el nombramiento que se hiciere en contravención a esta prohibición”.La situación de Capatto la deberá resolver el STJ, pero integrado en este caso por conjueces que surgirán de un sorteo.Varios de los nombrados se excusaron por las mismas razones que se ha objetado la designación de Capatto y les fue aceptada su excusación. De esta manera la situación de Capatto queda muy comprometida sin perjuicio de lo cual deberá esperarse la resolución de los conjueces que han aceptado el cargo que determinarán si las objeciones son válidas pero teniendo en cuenta que análogas razones bastaron para aceptar la excusación de varios conjueces de la lista y además determinar los alcances de las resoluciones dictadas por Capatto.Quienes subrogarán a los vocales en el STJ son: Alejandro Daniel Canavesio (presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos); Gastón Alberto Justet (Gualeguay); Amado Siede (juez de Faltas de Paraná y ex dirigente del Frente Grande); Martín Acevedo Miño (fundador del partido Recrear y ex convencional por esa fuerza en alianza con el PRO, decano de la UCA Paraná); Raúl Barrandeguy (penalista enrolado en el justicialismo, ex convencional constituyente y ex diputado nacional); Roberto Behéran (ex presidente del Colegio de Abogados de Concordia, de origen radical); Luis María Campos (ex presidente del Colegio de Abogados), María Susana Benítez (presidenta del Colegio de Abogados de San Salvador); Enrique Marciano Martínez (ex presidente del Colegio de Abogados); Miguel Ángel Federik (Villaguay); Ladislao Fermín Uzín Olleros (Paraná); Carlos Alberto Schiavo (presidente del Colegio de Concepción del Uruguay); Julio Federik (ex convencional constituyente por el justicialismo); Blanca Raquel Acosta (Diamante); Gabriela María del Carmen Ceballos (Paraná); Alejandro Daniel Briozzo (Gualeguaychú); María Elena Romero (ex concejal por Cambiemos en Feliciano); y Carlos Antonio Chemez.