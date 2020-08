Redacción de Página Política De la

Difícil panorama

Trabajos en las islas

Presencias

La reunión encabezada por el gobernador Gustavo Bordet, tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones. “El gobernador convocó a la reunión de gabinete para hacer un análisis exhaustivo de la situación epidemiológica de la provincia, y para monitorear la red sanitarias y los alcances que tiene en cada región de la provincia. Se trabajó particularmente con algunos datos de Paraná que preocupan, no solo en función del aumentos de casos sino también de camas ocupadas”, dijo la vicegobernadora Stratta.Con relación a la situación de la pandemia, generó incertidumbre, este lunes, la suspensión del habitual informe que desarrolla el gobierno al mediodía. Se anunció para la tarde pero no se concretó. En cambio, se difundió un informe oficial acerca del panorama que presenta Paraná con un 70% de ocupación de la terapia intensiva.Stratta llamó a la reflexión de la población sobre la importancia de esta situación y dijo: “Nos parece importante que la población pueda dimensionar que tenemos circulación comunitaria en la ciudad de Paraná, y que cada vez que salimos el virus está circulando y tenemos riesgo de contagio. Además de todas las estrategias que viene haciendo el Estado, seguimos apelando a la responsabilidad de cada uno de los actores, nosotros desde la política, desde los Estados nacional, provincial y local, pero también la ciudadanía en general”, remarcó la vicegobernadora.“El brote de Coronavirus en Paraná generó una ocupación del 70 por ciento de la terapia intensiva”, se informó en la tarde este lunes oficialmente, situación que se presenta “a pesar de haber duplicado en los últimos cinco meses la capacidad operativa del sistema de Salud”.La capital provincial “acumula el 54,9 por ciento de los casos confirmados en la provincia, con el 20 por ciento de la población total. La tasa de incidencia acumulada es de 488.98 casos por 100.000 habitantes. El tiempo de duplicación de casos de Coronavirus en Paraná es de 13 días”, se precisó.A la fecha se llevan acumulados 733 casos activos los cuales en su mayoría se han diagnosticado en la primera quincena de agosto. Su distribución en el tiempo arroja una curva de densidad mayor a la observada en el brote por conglomerado del mes de julio, con una prolongación en el tiempo que provoca un número de casos acumulados de pacientes activos que aumentan la demanda deservicios de salud principalmente para la internación de casos moderados y graves.En ese marco, el COES emitió una alerta sanitaria por la situación epidemiológica en Paraná. En relación a la semana del 17 de agosto se duplicaron los casos de Covid-19 en las unidades de terapia intensiva. También se sostiene el incremento considerable de pacientes definidos clínicamente como moderados que no permite un rápido giro en las camas hospitalarias.Asimismo, se detectó un incremento de los pacientes positivos en instituciones geriátricas, y la respuesta del sistema sanitario de la capital provincial se ve limitada ante la presencia de casos positivos entre trabajadores del sector sanitario.El primer caso importado a la ciudad de Paraná tuvo fecha de incidencia el 8 de marzo. Posteriormente, luego de la detección del primer brote con transmisión local, el 22 de junio se clasifica a la ciudad como localidad con transmisión por conglomerado. El 4 de agosto, dada la presencia de casos sin nexo epidemiológico claro, se define a la localidad como zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria. Debido al incremento de la proporción de casos sin nexo epidemiológico, el 7 de Agosto se define a Paraná como zona de circulación comunitaria sostenida.Por su parte, el Jefe de Policía, el comisario Gustavo Maslein, se refirió a “los trabajos que realizó la Policía en el combate contra el fuego, más que nada en las islas frente a Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco. Este fin de semana fueron incesantes y en el que estuvieron trabajando personal de la Dirección de Delitos Rurales a través del área de Forestales”. En ese sentido, se refirió al fuego que llegó cerca de una escuela ubicada en la zona frente a Arroyo Seco: “No se afectó la estructura de la escuela y viviendas de lugareños”.Comentó luego que “también hubo fuego en la vera de la ruta 174. Se trabajó en coordinación con Seguridad Vial, la Departamental Victoria y Gendarmería para coordinar lo que es tránsito. También se colaboró con Santa Fe en lo que es la ruta 168 frente a nuestra provincia en el peaje. Estuvieron zapadores y bomberos voluntarios de la ciudad de Paraná. Son acciones que se desplegaron durante todo el fin de semana. Fue un trabajo muy arduo en lo que fue la brigada Forestal en todo lo que son nuestras islas del Paraná”, remarcó.Informó luego que la colaboración de la provincia con Santa Fe “fue por indicación del gobernador que se está haciendo en la ruta 168 porque sabemos lo que es el tránsito en el lugar, y también las islas que muchas son de jurisdicción Santa Fe para contrarrestar este fuego que tanto nos preocupa”.Se refirió luego a las consecuencias y advirtió sobre “la sequía, la bajante del río y que las islas están secas”. Mencionó la situación de Córdoba y en distintos lugares que está afectando la sequía.El gobernador Gustavo Bordet presidió este lunes la reunión de gabinete en el Centro Provincial de Convenciones en la que estuvieron presentes la vicegobernadora, Laura Stratta, los ministros de Salud, Sonia Velázquez, de Producción, Juan José Bahillo, de Economía, Hugo Ballay, de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de Planeamiento, Marcelo Richard. Además, participaron el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el Jefe de la Policía, Gustavo Maslein, la Directora Administradora de Vialidad, Alicia Benítez y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari.