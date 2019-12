El intendente de Concordia asumió el viernes pasado su segundo mandato con la presencia de Gustavo Bordet y Jorge Busti. Sergio Urribarri envió un mensaje grabado que se proyectó en un video. Ubicó en las primeras filas al senador nacional Edgardo Kueider; al diputado provincial Néstor Loggio; y toda su familia, entre ellos Mayda y su padre Juan Carlos, que preside el PJ Concordia. Hubo también otras figuras como. El ex diputado Alejandro Bahler (que lo enfrentó en las PASO) y de otros lugares, como los ex senadores Emilio Gerdau (Gualeguiaychú) y Oscar Arletazz (Colón).Cresto es consiente que su condición de concordiense es hoy más un peso que una ventaja para el 2023 por la idea que se plantea cada tanto que y que refiere a que Entre Ríos sea gobernada por otro que no sea de esa ciudad. Esa inquietud ha salido de su propia boca. El jefe comunal, no obstante, teje. Y ante la inexistencia de un bordetismo, avanza sin esperar nada.Cuando se conoció la candidatura de Alberto Fernández, desde Casa de Gobierno se hizo saber que se esperara ante cualquier pronunciamiento. La noticia había sido desconcertante, sobre todo para Bordet que venía tributando hasta para la tercera vía “federal” con Juan Schiaretti, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, entre otros. Cresto no acató la consigna del WhatsApp y posteó una foto con Fernández y Santiago Cafiero, quien a la noche estuvo en los principales canales de televisión ya sindicado como el hombre más cercano al Presidente.El concordiense ostenta la presidencia del bloque de Intendentes Justicialistas de la Federación Argentina de Municipalidades (FAM), plataforma que le ha permitido aparecer al lado de Fernández en no pocas ocasiones, como sucedió en Rosario y en el conurbano una semana antes de las elecciones generales.Concordia quizás hoy le pesa, pero sigue siendo la capital del peronismo. En las últimas elecciones, donde Juntos por el Cambio logró su epopeya #SeDaVuelta, en la capital del citrus quedó abajo por 15.500 votos.Esa idea de capital también del peronismo puede ser la que opera sobre la dirigencia que entiende el negocio de la unidad. No se conoce un peronista de Concordia que lo detesten y le hagan la vida imposible. En Paraná sobran. Eso explica que Cresto le abra la puerta a todos. Cuando Urribarri estaba en el centro de la escena por sus causas judiciales y era mala palabra, el Intendente le presentó el libro “El pueblo manda”. Luego, el ex gobernador, le devolvió algunas gentilezas. Lo llevó a Capital Federal a juntarse con Cristina Kirchner, junto a uno productores citrícolas.Hace cuatro días posteó una foto en la que se encuentra con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; Mayda en un encuentro con el ministro de la Nación, Daniel Arroyo. Motivo: Plan Argentina contra el Hambre. Para esa cartera nacional - coinciden en Casa de Gobierno – Cresto operó para tenga un lugar su hermana diputada. No habría tenido suerte.Su ciudad, justamente la más pobre según el Indec, será el lugar en que se lance oficialmente el programa nacional contra el hambre que está definiendo Arroyo. Concordia fue elegida por Fernández como una de las capitales alternativas donde sesionará el gabinete de manera itinerante.Cresto tendrá otra foto.