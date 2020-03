Dejar Concordia



Concordia en cuarentena



Pasado este fin de semana largo, tiene previsto firmar un protocolo con la Uocra fijando criterios para que se puedan continuar algunas obras con el cuidado que la emergencia sanitaria requiere: “La idea es que los trabajos estén a cargo de menores de 60 años y que se tenga cuidado y se trate de evitar el trabajo de personas que conviven con mayores de 60 años”. “La idea es que las obras no se paralicen. Incluso queremos ahora reactivar una obra, un colector en Paraná que la empresa Quaranta frenó y despidió a los 34 trabajadores hace unas semanas”, mencionó.Contó Cresto, en diálogo con, que su designación en el Enohsa se venía barajando bastante antes de que se hiciera pública la convocatoria. Se explica, parcialmente, por su vínculo con algunos de quienes eran intendentes bonaerenses en la gestión anterior y que tienen en el hoy ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a uno de sus referentes. De ese Ministerio depende el Enohsa, con rango de Secretaría.“Muchas veces, desde la FAM (Federación Argentina de Municipios) hice de nexo entre los intendentes bonaerenses del peronismo y Rogelio Frigerio como ministro del Interior con el que siempre tuve buena relación”, remarcó Cresto para dar cuenta con ese grupo de dirigentes del peronismo. “Cuando se armaron las mesas de trabajo del Frente de Todos, ya veníamos charlando con Verónica Magario, con Katopodis, con Sergio Massa”, repasó.Cresto también se vinculó con los jefes del conurbano cuando tomó la iniciativa nacida en Buenos Aires de reunir a políticos para firmar el Pacto de San Antonio de Padua, diez puntos con los que la dirigencia de casi todos los partidos se encolumnó con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Fue Cresto el que promovió su rúbrica entre los referentes de la política entrerriana del pacto.Finalmente, a poco de asumir su segundo mandato en la Intendencia, fue convocado para el puesto en el ministerio de Katopodis. Y Cresto decidió dejar la jefatura en su ciudad aun cuando era uno de los nombres puestos para disputar en 2023 la Gobernación.De todos modos, no le quita el ojo al territorio: “Estamos, obviamente, focalizados en hacer un buen trabajo en Buenos Aires pero políticamente con una visión de la provincia”, resume su idea.“Pensé que de algún modo desde la Intendencia no iba a lograr lo que se necesita para Concordia. Este es un lugar que te hace sentar con los ministros, el acceso al gabinete nacional facilita mucho para Concordia”, dijo.También apuntó que su función hace posibles gestiones para la provincia: “Me he puesto desde un principio a disposición del Gobernador. Hay cuestiones que se me encomiendan y esto sirve mucho. Hay muchos proyectos para Concordia y uno de algún modo se ha convertido en un embajador de la ciudad”.Pero también “esta gestión es valiosa para los intendentes, para los funcionarios provinciales, porque hay gestiones que superan lo que es la competencia de Enohsa” y menciona en este sentido su vínculo con Daniel Koch, a cargo de la delegación de Vialidad Nacional: “Trabajamos junto al Ruso Koch que es una persona que gestiona, que no se queda y es un gran compañero de trabajo”.“Todo se conversa con (Luis, ministro de Planificación) Benedetto, con (Daniel Richard, a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial) Richard y con Bordet”, se ocupó en aclarar.Cresto dedica algún tiempo a sumarse al Comité de Emergencia en la ciudad. “Estamos colaborando. La situación es muy compleja -describió-. La gente se queda en la casa y no cobra. En Paraná, casi todas las familias tienen un ingreso del Estado, un salario. En Concordia, sólo dos de cada diez familias tiene un trabajador del Estado, un policía, un docente”, comparó.“Las otras ocho familias trabajando en el comercio, la industria, la actividad productiva. Y esta cuarentena nos toma con la actividad citrícola en plena zafra”, informó Cresto que en este marco puso de relieve la necesidad de fortalecer los protocolos porque la producción está exceptuada de cumplir con la cuarentena. “Estos trabajadores están exceptuados pero hay que ver cómo se los resguarda”, planteó.