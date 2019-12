Redacción de Página Política De la

El Palacio Arruabarrena, que está celebrando el centenario de su construcción, fue el escenario para la sesión del Honorable Concejo Deliberante, en la que Cresto reasumió como Intendente y le tomó juramento a los Secretarios de su Gabinete, luego de la asunción y juramento de Alfredo Francolini como Viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante de Concordia.El acto contó con la presencia del gobernador, Gustavo Bordet y el ex gobernador Jorge Pedro Busti; pero no estuvo el ex gobernador Sergio Urribarri, de quienes se pudo ver su saludo especial en un video que se proyectó."Concordia es la ciudad donde nací, donde me eduqué, donde tengo mis afectos. Si uno tuviera que elegir un lugar en el mundo, para mí es Concordia", dijo Bordet en declaraciones a los medios luego de finalizado el acto. El primer mandatario provincial fue uno de los oradores y destacó que "con Enrique hemos trabajado juntos mucho en situaciones adversas, porque no teníamos políticas sociales claras, políticas de salud claras, tuvimos muchas dificultades con las políticas de vivienda. Hoy, tener un presidente como Alberto Fernández, que ha tenido gestos muy claros con la provincia nos da una enorme esperanza y expectativa de que este trabajo en conjunto que venimos realizando con Enrique durante estos cuatro años se potencie".El Gobernador expresó que Cresto tuvo una primera gestión en la que se pusieron en marcha proyectos estratégicos que se verán reflejados en este segundo mandato. A su vez sostuvo que en épocas donde se implementan medidas económicas neoliberales, Concordia ve resentido su tejido social. Por lo que en el actual escenario con un gobierno nacional que pone en primer lugar la inclusión social, Concordia tiene la oportunidad de transformar su realidad.El cierre del acto estuvo a cargo de Cresto. “Compromiso y vocación de servicio son “la clave en la Argentina de hoy. No hay tiempo de personalismos ni proyectos individuales”, dijo y convocó a “seguir construyendo la unidad” porque “en nuestra ciudad no hay grieta, nos esforzamos en ver al otro como un aliado que también quiere lo mejor para Concordia, aunque piense diferente o lleve otra bandera política”.Tras destacar el rol que tuvo el Concejo Deliberante que finalizó su mandato, pidió que el nuevo cuerpo deliberativo local siga transitando el camino del diálogo y la búsqueda permanente de consensos. “Hubo un Gobernador que nos ayudó y trabajó con nosotros”, dijo Cresto en referencia a Bordet. Además el jefe comunal destacó el trabajo articulado con los Intendentes de la región y de todo el país, con quienes ha avanzado en el fortalecimiento del municipalismo, vinculación que se vió reflejada en los distintos mensajes de salutación que se recibieron a lo largo de la noche desde distintas localidades de Argentina.El Intendente dijo que "hoy Concordia tiene una oportunidad histórica". Y tras indicar distintas obras y proyectos en marcha sostuvo que "nos queda lo más difícil. Queda un gran desafío. Y con Alberto Fernández y el Gobernador Gustavo Bordet vamos a transformar la matriz económica de Concordia. Hoy es el momento y el lugar", enfatizó.Al realizar el juramento por su segundo mandato, Cresto juró por sus hijos y por la Justicia Social. Luego, en su discurso, se explayó señalando que "cuando jure por mis hijos lo hice porque jure por las futuras generaciones. Y juré por la Justicia Social porque estoy convencido que tenemos que utilizar las herramientas del Estado para transformar la realidad del pueblo y mejorar las condiciones de los sectores más postergados".En declaraciones a los medios agregó que “queremos oponerle solidaridad y empatía a la cultura del descarte. Queremos que cada concordiense se sienta parte de un proceso colectivo que tiene sentido histórico y un presente de oportunidades para todos. No desperdiciemos la oportunidad que el tiempo y la historia nos ofrecen”, convocó.Además de los mencionados, participaron del acto, el ex Intendente y presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista Juan Carlos Cresto, el senador Nacional Edgardo Kueider, la diputada Nacional Mayda Cresto, el senador provincial Armando Gay, el diputado provincial Néstor Loggio, entre otras autoridades políticas y gubernamentales, referentes de instituciones y organizaciones.