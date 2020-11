Redacción de Página Política De la

Esta vez el turno fue con un competidor directo en la carrera por la Gobernación en 2023. Adán Bahl. El lugar del encuentro fue en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).El funcionario nacional y el Intendente de Paraná tuvieron su momento de mayor cercanía electoral en 2015, cuando Bahl como ministro de Gobierno intentó darle la interna a Gustavo Bordet. Contaba con el apoyo de Cresto. Incluso hasta se mencionó la idea de una fórmula Bahl - Cresto, pero no Enrique, sino Mayda. El entonces senador quería conducir los destinos de Concordia. La “jugada de pizarrón” la rompió Sergio Urribarri cuando habilitó “la capital del citrus” para Enrique.Mayda, que el año que viene termina su mandato en la Cámara de Diputados, no le pierde el tren a su hermano. Recorre la provincia todas las semanas. También suma puñados de fotos semanales con jefes comunales de distinto color político y ubicación geográfica. En estos días anduvo también por la capital provincial, donde reside. Se mostró con Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica de la Municipalidad.Con la inminente aprobación de la Ley de Paridad, las mujeres suben las acciones. Las fórmulas también son 50 y 50.Laura Stratta anduvo por su terruño. Junto a Cresto se vio con el intendente de Victoria, Domingo Maiocco. La vicegobernadora, con la agenda de género y la del propio Bordet, tiene millas en su haber por las rutas entrerrianas.. Ese podría ser un título de la foto. El ministro de la Producción y el Intendente de Gualeguaychú no son de llevarse de maravillas, pero la gestión une. Ambos tiene las mismas pretensiones: la Gobernación en 2023. “Gualeguaychú está cada vez más cerca de tener uno de los primeros Parques Industriales sin efluentes de la provincia de Entre Ríos”, posteó el jefe comunal acompañando la foto con su antecesor.