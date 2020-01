Redacción de Página Política De la

La decisión de la licencia a Cresto fue adoptada por la mayoría del peronismo. Desde Cambiemos se impulsó como criterio la necesidad de que el presidente municipal renuncie a su puesto o que, de lo contrario, permanezca en funciones en Concordia.La bancada divulgó un documento en el que se dejó el respeto “por las decisiones personales” de Cresto aun cuando no compartirlas. “Será él quien tenga que dar explicaciones a sus votantes, y fundamentalmente a los concordienses”, dijeron los ediles de la oposición que exigieron “una definición clara (renuncia o continuidad) y no el limbo que genera incertidumbre institucional”.“Le pedimos que opte entre el voto de confianza y sobre todo la responsabilidad que la sociedad le otorgó en las urnas, por la que asumió el 10 de diciembre como Intendente de la Ciudad de Concordia, o la propuesta a un cargo político de un organismo Nacional como el ENOHSA, que le realizó el Presidente Alberto Fernández”, marcaron la cancha desde Cambiemos.La bancada interpretó la decisión de Cresto como una pérdida “de la voluntad de continuar siendo intendente y cree que su rol hoy es otro”. Argumentaron que la renuncia lisa y llana derivaría en “respaldo político, seguridad institucional y libertad para tomar de decisiones” para la gestión municipal que queda en manos del viceintendente Alfredo Francolini.Desde el peronismo, la Departamental del PJ y la bancada de ediles oficialistas firmaron un documento en el que ponen de relieve la convocatoria a Cresto por parte de Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.“Respetuoso de las instituciones, el Intendente solicita al Concejo Deliberante que le permita tomar licencia en sus funciones en el municipio, sin goce de haberes, para cumplir con las responsabilidades encomendadas por el Presidente”, rescata el texto.Afirman que el presidente municipal actúa “en el convencimiento que este paso adelante representa una gran oportunidad para Concordia, contribuyendo además, desde su capacidad y experiencia, al proceso de reconstrucción del país que encaró el Presidente, ante el escenario de tierra arrasada que dejó Cambiemos luego de cuatro años de un gobierno para el olvido”, disparó el documento.“Podría haberse quedado en Concordia y completar su segundo mandato sin mayores sobresaltos”, remarcan los concejales y autoridades partidarias que destacan la gestión a cargo del presidente municipal al frente de Concordia “en un país que se hundía”.Rescataron que, pese a eso, ha decidido “mirar más allá de su interés personal y de las especulaciones políticas. Por eso tiene la valentía de ir a Nación para ayudar al Presidente aceptando este desafío, en la certeza que asumirá un papel que, desde un lugar clave, le posibilitará hacer mucho más por Concordia, por Entre Ríos y por las miles de familias que el Gobierno Nacional está ayudando a salir de la pobreza y la incertidumbre”.Criticaron a Cambiemos por “poner palos en la rueda, embarrar la cancha y empobrecer el debate” lo que se pondría de manifiesto en el pedido de renuncia.“¿Cómo es esto señores y señoras de Cambiemos? Al Intendente que Nación convoca para dar una mano en la reparación del enorme daño que el macrismo le hizo a los argentinos, ¿le piden que renuncie?. Al Intendente que tiene la valentía de ir a poner el hombro para ayudar a levantar al país, después del desastre y la ruina que Cambiemos dejó como herencia, ¿lo piden que renuncie?”, cuestionó el texto con dureza.“Destruyeron el país y la recuperación de la Argentina nos necesita a todos, sea donde sea y en el lugar que mejor convenga a los intereses del pueblo. Cresto es consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de poner todo para que al país le vaya mejor. Desde esa comprensión, amplia y solidaria, asume este desafío con optimismo y entusiasmo”, continuaron.El documento pone de relieve que “la gobernabilidad del Estado Municipal no está en riesgo” y subrayan “el liderazgo político local de Cresto que se fortalece en esta instancia; la designación en el ENOHSA es una oportunidad histórica para Concordia y para Entre Ríos”.“Al compañero Intendente Enrique Cresto le decimos que vaya tranquilo, que acá hay equipo, hay voluntad de trabajo, hay solidaridad y compromiso. Acá hay funcionarios y concejales que van a cuidar su gestión, que van a acompañar y profundizar los lineamientos definidos en su plan de gobierno, que van a seguir trabajando junto a usted en la transformación histórica de Concordia y la recuperación del país”, dejaron en claro.