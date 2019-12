Redacción de Página Política De la

Ingresos Brutos Otro proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y sancionado este viernes establece que se sustituya el Capítulo V - Régimen Simplificado del Título II – del impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Código Fiscal. Es decir, se modifica el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes locales. El proyecto nace de la necesidad de adecuar el Código Fiscal y la Ley Impositiva vigente, a fin de armonizar el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias.



Genre Bert realizó una breve explicación del proyecto. “Es sencillo y tiene como objetivo continuar generando la unificación del sistema del régimen simplificado nacional con el provincial”. Agregó que “las principales variantes que presenta tienen que ver con avanzar con la obligatoriedad de los contribuyentes de monotributistas, y como objetivo lograr la unificación del pago de estos conceptos impositivos, lo que presupone una herramienta que estaría impidiendo la gran evasión fiscal”. Asimismo, “se agregan escalas o categorías, y se establecen sacar de vigencia para las profesiones liberales”. “Este proyecto trae aparejado conceptos como la simplificación del trámite, recaudación conjunta, prevé una herramienta incipiente como es la vinculación con los organismos fiscales municipales”. Para finalizar, el senador por La Paz sostuvo que “no va a acarrear consecuencias negativas bajo ningún punto de vista, solo pretende perfeccionar el aspecto fiscal”.



Morchio manifestó que “nuestro bloque acompañará con el voto positivo”, tras lo cual se votó por unanimidad el proyecto que pasa al Poder ejecutivo para su promulgación.

Sobre tablas se dio tratamiento y obtuvieron sanción definitiva dos proyectos de ley. En primer término, se aprobó por mayoría el Consenso Fiscal celebrado el martes. Éste modifica el que regía desde el 16 de noviembre de 2017 y su modificatorio el 3 de septiembre de 2018. También se ratificó la gestión de Gustavo Bordet de suscribir el mismo con el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En el texto de 11 artículos se establecen las alícuotas e impuestos para cada actividad, que tendrán vigencia a partir del 1º de enero del año 2020. La iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo se enmarca en el acuerdo suscripto por Bordet y sus pares de otras provincias con el presidente Alberto Fernández, en la reunión mantenida días atrás en Buenos Aires.El presidente del bloque Frente Justicialista Creer entre Ríos, Armando Gay, fue quien solicitó el tratamiento de los proyectos en el recinto. Fue el senador por La Paz, Amílcar Genre Bert, el encargado de fundamentar la iniciativa. En este sentido se remontó dos años atrás al proyecto que presuponía una instancia de crecimiento económico y desarrollo productivo. “Los niveles económicos dados en estos últimos años dejan en evidencia que no se ha dado tal impacto en el desarrollo de las economías”, sostuvo el legislador, para poner de relieve “la característica de este gobierno de llevar adelante acciones que prioricen el equilibrio fiscal”. Luego resaltó las acciones desarrolladas en pos del equilibrio fiscal y señaló que los artículos del texto manifiestan el retraso de la reducción de alícuotas por un año más, pero manteniendo el compromiso para implementarlo cuando la situación lo permita.A su turno, Gay agradeció a los senadores de la oposición por su presencia, “ejemplo de responsabilidad institucional y democrática”. El representante de Concordia manifestó que el proyecto de ley “es una herramienta necesaria para afrontar la crisis en la que estamos sumergidos, teniendo como premisa la protección de los sectores más vulnerables”.“Debemos acompañar la decisión de nuestro gobernador”, sostuvo más adelante. Y resaltó que “no se habla de aumentar la presión tributaria, sino la suspensión por un año de las bajas que estaban previstas”. “Los pequeños y medianos productores no pagan ingresos brutos, y se protege a la industria con sede en Entre Ríos; estamos en emergencia y debemos tener medidas acorde, y además la piden todos los gobernadores que han firmado el pacto”, sintetizó.El presidente del bloque Juntos por el Cambio, Francisco Morchio, tomó la palabra posteriormente y expresó: “Creemos que debemos sesionar aunque no siempre vamos a coincidir en las ideas”. Sobre el proyecto en debate, el gualeyo señaló que “suspender el consenso social 2016 es gravísimo” y fustigó que “será un parche más”. Apuntó que “ingresos brutos es el impuesto más distorsivo, entiendo que pueda estar forzado por el gobierno nacional, y nos hacemos preguntas”., apount´ño.Más adelante graficó: “Estamos caminando sobre el alambre, con un Estado ineficaz. Hay impuestos trampa, como ingresos brutos o retenciones, pero algún día los contribuyentes no van a dar más”, avizoró.En este sentido agregó que “cae sobre consumidores sin distinguir nivel ingreso, y es un daño a los que producen productos primarios”. Morchio dijo esperar que no se esté “votando aumento de tributos porque la gente ya no cree”, tras lo cual enumeró los rubros que quedarían sin ingresos brutos para el año 2021 o quienes tendrían bajas. “Me preocupa terminar con el pacto 2016, nuestro bloque votará negativo”, adelantó.Los artículos del texto fueron aprobados por mayoría, y el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.