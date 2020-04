Redacción de Página Política De la

Propuestas

Gustavo Cusinato este miércoles a la noche, tras participar de la reunión que el gobernador Gustavo Bordet y la vice Laura Stratta mantuvieron con los jefes de los cuatro bloques políticos de Diputados y los dos del Senado para analizar la situación de la emergencia sanitaria y sus derivaciones económicas en Entre Ríos.La Nación destinará 60 mil millones en ATN para distribuir en las provincias en tres etapas. En la primera, de 20 mil millones, Entre Ríos recibe 800. Pero ese primer envío no se coparticipará a municipios, como venía reclamando Cambiemos.“El Gobernador nos ha expresado que esta primera remesa va a venir a cubrir el déficit financiero de la provincia, que no ha terminado de pagar los sueldos. Pero no se coparticipará a municipios según los índices vigentes. Una parte va ir a algunos municipios que no han podido pagar sueldos y que están con crisis importantes”, informó Cusinato.El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados explicó que Bordet “nos garantizó que con la segunda remesa (de 20 mil millones) no habrá ningún municipio que se quede sin poder pagar sueldos el mes que viene. Nos dijo que la Provincia va a atender a cualquier crisis que tengan los municipios en materia de sueldos. Suponemos que va a ser con los recursos nacionales, más una garantía de coparticipación que tiene la provincia, que son cerca de 200 millones”.En Cambiemos prevén que para fin de mes, todos los municipios, no sólo los que están en crisis, van a tener una enorme dificultad para pagar sueldos. “Bordet nos garantizó que la Provincia va a asistir entonces a todos los municipios para el pago de sueldos, sin distinción de colores partidarios”, insistió Cusinato.Entre jueves y viernes, el interbloque de Juntos por el Cambio presentará al Ejecutivo provincial una serie de proyectos y pedidos de informes para que sean atendidos por cada ministerio. Así se acordó en la reunión de este miércoles.Por otro lado, Bordet vio con buenos ojos el pedido para participar de un comité de crisis, que había sido planteado originalmente por la UCR y que se trasladó a todo Cambiemos.