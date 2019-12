Designan autoridades de Diputados Redacción de Página Política 05 Dic, 2019

Comisiones

Pero no fue la mayoría numérica lo que primó. A los efectos de las compensaciones internas en la coalición opositora, pesó más el hecho de que en el Senado la bancada de Cambiemos –que se mantiene unida- estará presidida por Francisco Morchio, senador reelecto por el PRO.Se acordó que los cargos serán ocupados en forma rotativa cada año. Es decir que para 2021 la jefatura del interbloque deberá ser ocupada por un diputado de PRO y la vicepresidencia segunda de la Cámara por uno de la UCR.El mismo criterio se había adoptado en el actual período, para lo que era el bloque unificado de Cambiemos. Pero no se respetó en Diputados (si en el Senado) y la bancada se terminó dividiendo. Ahora probarán suerte con el interbloque que la UCR no pudo imponer en 2018, luego de que así lo resolviera su congreso partidario.La presidencia del interbloque será ejercida por Gustavo Cusinato, que también estará al frente del bloque de la UCR, de siete miembros.El bloque del PRO, de 6 miembros, será presidido por Esteban Vitor. Y habrá un tercer bloque unipersonal, de Juan Domingo Zacarías, histórico dirigente peronista que lidera el Movimiento Social Entrerriano –uno de los partidos constitutivos de Cambiemos- y está férreamente alineado con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.Cambiemos pretende que, al menos, se mantenga el statu quo en el reparto de las presidencias de las comisiones de trabajo parlamentario. En la gestión de Sergio Urribarri se abrió la participación a la oposición en cinco de ellas:-Tierras y Medio Ambiente, a cargo de la radical Gabriela Lena.-Transporte y Energía, a cargo del macrista Joaquín La Madrid.-Asuntos Cooperativos, a cargo del radical Alberto Rotman.-Legislación Agraria, Producción, Empleo y Economías regionales, a cargo del macrista Esteban Vitor.-Asuntos Municipales, a cargo del radical Sergio Kneeteman.La presidencia de las comisiones implica siempre una cuota de poder. Habitualmente se menciona que un presidente puede manejar los tiempos para el tratamiento de los temas.Habrá que ver si Ángel Giano continúa, desde la presidencia de la Cámara, con la apertura a la oposición que en este plano dio Urribarri.