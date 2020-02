Redacción de Página Política De la

¡Felicitaciones @PatoBullrich por este nuevo desafío al frente de @proargentina! Un orgullo representar a mi querida provincia Entre Ríos, como siempre, voy a dejar el corazón en esta nueva tarea! pic.twitter.com/BsykHtvMDf — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) February 5, 2020

En efecto, la lista que encabeza la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muestra un triunfo de la opción “Mauricio Macri” frente a las “alternativas” que atizaron Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.En ese esquema, calza el nombre del senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, que ayer fue consagrado miembro de la Mesa Nacional del partido. Entre los locales del macrismo se tiene por verdad inamovible el fuerte vínculo del ruralista con el expresidente. Se lo reconoció siempre como “un abrepuertas” en la Rosada del período 2015 - 2019. Y el año pasado encabezó la lista de candidatos a senadores de Juntos por el Cambio (un lugar seguro aún para el caso de una derrota) por decisión de Macri.La nómina de Bullrich, tiene en segundo lugar al legislador santafesino Federico Angelini, otro macrista puro. El larretista Eduardo Macchiavelli coló su nombre como secretario General mientras el espacio de Vidal quedó relegado a puestos menores: Cristian Ritondo, va de segundo vocal y Esteban Bullrich ocupa el séptimo casillero de las vocalías.“Las prioridades de mi gestión serán el despliegue territorial del partido, su fortalecimiento institucional y la consolidación de sus ideas básicas: diversidad, libertad y apertura al mundo”, dijo Patricia Bullrich a Clarín este miércoles, al ser confirmada como sucesora de Humberto Schiavoni.“Para mí es un orgullo y una responsabilidad dirigir el PRO. Agradezco a Mauricio Macri y me comprometo a trabajar por la libertad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y el progreso y la autonomía personal como motores de todo cambio positivo en la sociedad”, afirmó Bullrich.También indicó que “seremos estrictos opositores para que se cumplan con las reglas de la institucionalidad y que no se use el Estado en beneficio de un partido, y ayudaremos en temas que hagan falta, como el de la deuda”.Serán vocales titulares, en este orden, Carmen Polledo, Ritondo, Gladys Moisés, Fernando De Andreis, Karina Spalla, Bullrich, Camila Crescimbeni, Néstor Grindetti, Verónica Barbieri, Guillermo Dietrich, De Angeli, Alicia Nidia Moirano, Martín Goerling, Omar De Marchi, Sonia Cavagnini, Sergio Wisky, Raúl Schiavi.