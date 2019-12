Dos ex gobernadores que caminaron buena parte de sus vidas políticas juntos vuelven a hablarse al oído. Nadie se entera de lo que se dicen. Puede ser un comentario de circunstancias o, quizás, algo que los acerque un poco más de lo que se cree después de tanto distanciamiento y enfrentamiento. El divorcio fue una consecuencia de la grieta que Cristina Kirchner abrió en el seno del peronismo y que su esposo bancó hasta el día de su muerte. Busti y Urribarri, públicamente, jamás se agredieron.El ex presidente hizo es el esfuerzo hasta último momento por sumar a Busti mientras éste empezaba a difundir su hipótesis que el kirchneirsmo era una deformación del peronismo. El conflicto entre el gobierno nacional y las entidades del campo llegaba a su punto de máxima tensión cuando Urribarri y Busti se ubicaron en veredas diferentes. Kirchner envió en un avión a Juan Carlos “Chueco” Mazzón , asesor presidencial y del propio Kirchner en el PJ, a hablar a Busti. Éste no accedió.Luego llegaría, en 2009, la unidad en la diversidad y un es esfuerzo a instancias de Néstor Kirchner que no funcionó. En 2011 Busti y Urribarri se enfrentaron por la Gobernación.Gustavo Bordet llegó a la Gobernación impulsado por Urribarri, que antes debió bajar a Adán Bahl de la interna. Eso tuvo, para el ex mandatario, un costo inimaginable. Un capítulo que merece ser contado.En plena campaña Bordet cuestionó a Busti. Cuando esa crítica se vio reflejada en, un colaborador del ahora gobernador se interesó por saber cómo había llegado esa versión que no figuraba en el comunicado oficial. Bordet hablaba, con Urribarri al lado, de una provincia pujante desde el 2007. Sin embargo no cuestionaba al tres veces gobernador como quizás lo requería el manual urribarrista.La anécdota, en definitiva, debe conectársela con el devenir de otros hechos. Bordet invitó a Busti a sus primeros actos institucionales. En el acto de la Asamblea Legislativa, en 2016, se registró públicamente el primer saludo entre los dos ex gobernadores. Fue frío y sin mirarse. Lo mismo, aunque ahora mirándose, ocurrió el año siguiente en un acto el Villaguay, en el marco de la campaña de la elección de medio término.La candidatura de Alberto Fernández fue, sin dudas, el golpe que trastocó el mapa peronista. El Presidente venía tejiendo con Urribarri mientras Bordet decidía si buscaba la unidad del peronismo o dejaba al kirchnerismo de lado, como le aconsejaba un sector interno. Primó la unida. El jefe de Estado le supo reconocer al entrerriano en público esta apertura que luego se expandió a lo largo del país.Fernández había sido un habitué en Entre Ríos por invitación de Busti cuando dejó la jefatura de gabinete en pleno conflicto agrario. Luego, bajo la premonitoria consigna de “Hay 2019” que planteaba la unidad de toda la oposición, el teléfono que empezó a sonar fue el de Urribarri. Luego todo se resumiría en el Frente de Todos.Este miércoles, en Casa de Gobierno, Fernández, Bordet, Busti y Urribarri posaron para una misma foto.Quizás, más temprano de lo que uno se puede imaginar, se los vea en otro ámbito. ¿Fernández inaugura un quinto peronismo o un tercer kirchnerismo? Esa es la pregunta que da vueltas sin respuesta. La coyuntura no espera definiciones de identidades, sino acciones concretas. Las fotos son lo de menos.