Unidad y poderes fácticos



David Cáceres en la bancada peronista; Francisco Avero en la radical suelen ser los actores protagónicos pero siempre aportan lo suyo Sergio Elizar y Walter Rolandelli, en las veredas en pugna.A cuento de un pedido de informes de la edila radical Claudia Acevedo, respecto de la distribución de módulos alimentarios, el debate se encendió en el recinto este viernes. Cáceres tomó la palabra para defender e historiar la tarea del centro comunitario Luis Pacha Rodríguez del que es tesorero. Repasó la tarea social, la realización de las Fiestas del Mate que fueron promovidas por la organización que hoy sostiene dos comedores con asistencia de Nación, de provincia y del municipio.Criticó con dureza las gestiones radicales de Sergio Varisco y las de Sergio Montiel en la provincia, disparó contra las políticas del neoliberalismo en tiempos de la Alianza y las políticas de ajuste y represión.Avero tomó la palabra: “Se habla libremente acá de neoliberalismo. Parece que desconocen que la máxima expresión del liberalismo fue expresada por un gobierno justicialista. Sabemos lo que fueron los años del menemato del que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. El expresidente Néstor Kirchner hablaba de Menem como el mejor presidente de la historia argentina”, golpeó donde sabe que duele.Cáceres retomó la palabra: “Soy militante político y partidario. Integro una corriente, Renacer Peronista, que se llama así porque tuvo su inicio en ese período de 10 años al que hace mención el concejal Avero. Se llamaba así porque era la forma simbólica de dar pelea contra ese gobierno menemista”. “Nos hacemos cargo de aquel gobierno que fue producto de la crisis mundial, de un viraje mundial a las políticas neoliberales”, argumentó el concejal que siguió el recorrido histórico: “Pero recompensamos a la sociedad argentina con el gobierno del presidente Néstor Kirchner y profundizamos en los dos gobiernos de Cristina. Nos gusta medir al peronismo desde los hechos y esos gobiernos fueron los más peronistas”.“Nos hacemos cargo. Son ellos los que no se hacen cargo de los gobiernos de la Alianza, del gobierno del De la Rúa y de Montiel que asesinaron gente, no se hacen cargo de Varisco. Fueron a la marcha por la puerta de Casa de Gobierno en vez de marchar por los chicos muertos”, retrucó Cáceres y concluyó: “No se hacen cargo de Mauricio Macri, no se hacen cargo de ese presidente que dijo que Varisco era el mejor intendente y ahora Varisco dice que lo mandó a espiar. Que cada uno se haga cargo, sin beneficio de inventario porque acá se hacen los desentendidos”.Sergio Elizar no dejó pasar la oportunidad de intervenir para rescatar al sindicalismo crítico de la CTA fundada en tiempos menemistas y de la que es parte.“Enfrentamos las políticas del menemismo en ese momento que tuvieron continuidad en el gobierno de la Alianza y que implicaron privatizaciones, reestructuración del Estado. La continuidad la expresó claramente Domingo Cavallo como ministro de Economía de la Alianza porque en realidad gobiernan los poderes fácticos”, advirtió.Fue hacia atrás para recordar otra intervención de Cavallo, en tiempos de la dictadura: “Nacionaliza la deuda privada de Macri, de Techint, de Manliba en ese momento. Estos grupos económicos, con el aval de la dictadura, solicitaban créditos para después quebrar y que Cavallo, fiel representante de esos grupos, nacionalizara sus deudas generando una situación con la que después se encontró Raúl Alfonsín”.“La etapa de Néstor Kirchner significó una vuelta de página, un momento histórico bisagra en el que se reconstruyó el Estado, el mercado interno, volvieron las paritarias, las nacionalizaciones”, destacó el titular de la CTA que volvió a encender la mecha: “El bloque opositor estuvo en la vereda de enfrente hablando de populismo cuando lo que hay es un Estado que regula el mercado”. “Vienen de la ceocracia, del capitalismo de amigos y que nos condenaron hipotecando el futuro a 100 años”, dijo en debate con los radicales. Los ediles del PRO no se dieron por aludidos.Avero levantó el guante. Trajo a colación la desaparición de Fernanda Aguirre, caso impune y no resuelto sucedido en tiempos de gobiernos justicialistas.“Nos hemos hecho cargo”, respondió las acusaciones y citó a una “amiga peronista con la que hablábamos y decíamos que hay sectores progresistas y hay sectores conservadores en los partidos populares. Decíamos con ella que tendría que haber un partido conservador en el que se agrupen los conservadores de mi partido y de los otros; y por otro lado puedan reunirse los sectores progresistas de distintos partidos con los que seguramente tendremos más coincidencias que desaguisados”, planteó y volvió “a saludar este debate entre militantes sociales, militantes políticos”.A tono con lo planteado por Avero, Elizar citó a Alberto Fernández: “Es tal la crisis, tal el sufrimiento de nuestro pueblo que el presidente nos convoca a la unidad por sobre todas las cosas. Es tal la embestida de los poderes fácticos que es fundamental la construcción de un frente con todas las fuerzas que quieran estar”, abrió la puerta el concejal.“Alberto nos convoca a construir esa unidad, pide la unidad del movimiento obrero con las pymes, con los productores rurales, los movimientos sociales, la economía popular, todo ese vasto arco político, social, económico, que significan en términos productivos el 80% del PBI. Los grandes grupos económicos aportan el 15% pero gobiernan todos los días. Esta es la convocatoria. Ojalá en algún momento de este proceso histórico podamos encontrarnos”, cerró.El temario siguió su curso, este viernes, en el recinto del Concejo Deliberante.