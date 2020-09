Redacción de Página Política De la

Obras pluviales, reconstrucción de la ex ruta 26, ampliación de red cloacal, planta de agua y saneamiento son algunas de las obras que presentó el funcionario nacional para las ciudades de Colón, San José y Liebig. En la jornada, además de los intendentes y legisladores, también dio el presente el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Marcelo Richard.El referente del Enohsa, al hacer uso de la palabra, comentó: “Terminar con las asimetrías que uno ve en este país fue uno de los objetivos que me propuse frente a este organismo; representando a todos los argentinos, pero profundamente a los entrerrianos”. Y agregó: “Vivimos en un país netamente centralista donde los fondos deben ser federales. Alberto Fernández decidió que ex intendentes estemos al frente de áreas estratégicas para que podamos ejecutar programas de distribución y llegada a todos los territorios del país”.Cresto, si bien es un funcionario nacional, ha dado muestra que la provincia es una prioridad. En obras y en presencia. El viernes estuvo en Federación para inaugurar la rotonda de las Avenidas Eva Perón y Néstor Kirchner, con monumentos a los líderes. Cresto aprovechó para entregarle al intendente Ricardo Bravo un aporte de 10 millones de pesos para la construcción de cuatro bombas impulsoras para la red cloacal.En la mayoría de sus visitas en plan oficial y política, como el viernes en Federación, se lo ve acompañado de su hermana, Mayda. La diputada nacional le hace de soporte cuando la agenda no lo tiene a Enrique en Entre Ríos. Es difícil que pase más de 10 días.Dijo Mayda, este lunes: “Es la segunda vez que estamos en el Departamento Colón y tenemos una oportunidad histórica, con Enrique en este lugar clave de Nación, para trabajar en diferentes demandas”.Enrique Cresto es uno de los anotados para suceder a Gustavo Bordet. En una maniobra audaz, en febrero decidió dejar la gestión municipal de Concordia por la que había sido reelecto y partir a Buenos Aires de la mano del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien tiene una relación anterior a la llegada de Fernández a la Casa Rosada.El concordiense recorre el país, pero no se olvida de saludar ni siquiera a los familiares de algún dirigente o militante fallecido, incluso hasta de otro partido, como ocurrió tras el fallecimiento del joven radical y dirigente radical de Feliciano, Nicolás Ezequiel Palazzotti.Sin reclamos en la calle para atender y paritarias para resolver, Cresto se convirtió en un delivery que es bien recibido en cada rincón de la provincia, que pretende gobernar.