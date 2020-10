Redacción de Página Política De la

Mientras el documento de los legisladores nacionales llegaba a las redacciones, el dirigente Juan Grabois, denunciaba a Etchevehere en un programa de C5N calificándolo de “patotero”. Hizo referencia a la convocatoria de este miércoles por la familia del ex ministro de Agroindustria. “Lo que hace Etchevehere es mandar una patota, pero no contra Juan Grabpois, por que está en Capital Federal, sino contra Dolores Etchevehere, van contra una mujer que fue a recuperar lo que le pertenece”.“La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sin sentencia fundada en ley’, dice la Constitución que todos juramentamos respetar. Y más allá de los intereses de los propietarios brutalmente usurpados en todo el país, nuestra exigencia se basa en la convicción indeclinable de hacer cumplir la Ley Fundamental en todo el territorio de la Nación”, remarcaron los legisladores nacionales.Dijeron que la prevención de estos hechos corresponde a las fuerzas de seguridad que cumplen mandatos del Poder Ejecutivo: “Es imposible que las autoridades puedan ignorar una situación que se multiplica a lo largo del país, ni que se vean sorprendidos por las tomas. La inacción en materia de prevención no es otra cosa que complicidad”, advirtieron.“La ausencia del Estado en la custodia de derechos constitucionales fundamentales genera un severo riesgo para la paz social, resulta una declinación inadmisible del uso de la fuerza legítima que los ciudadanos delegaron en el Estado y pone a la sociedad en un estado de indefensión que no puede sostenerse frente al tumulto usurpador” definieron y exigieron “el inmediato cumplimiento del mandato constitucional de custodia de los derechos básicos de los ciudadanos”.Instaron a que los “resortes estatales” pongan freno y restablezcan “a la mayor brevedad posible la plena vigencia del Estado de Derecho”. Finalmente, pidieron celeridad en la acción de la Justicia ante “situaciones que se están planteando en la provincia de Buenos Aires, la Patagonia y Entre Ríos”.