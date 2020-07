Contexto

En la UCR

Militancia

Son referentes de seccionales de Paraná. Dicen apostar a un nuevo tiempo en el radicalismo local, al calor de una incertidumbre en el futuro partidario tras el final catastrófico de la gestión de Sergio Varisco y la condena en la causa por narcotráfico.“Vemos que se viene otra etapa en la que no te impongan las autoridades del Comité Capital y los nombres en las listas”, dijeron y presentaron un documento en el que fundan una agrupación denominada Base Radical 2023.Actualmente, la UCR local está presidida por Carlos González, quien fuera la voz del oficialismo en el Concejo Deliberante entre 2015 y 2019. Sucedió a Walter Rolandelli, actual concejal, exfuncionario municipal y abogado del exintendente. En los bienios anteriores también hubo hegemonía varisquista, en algunas instancias en conducciones colegiadas con referentes de otro espacio del radicalismo de Paraná como el que conduce Fabián Rogel.La salida a la cancha de Base Radical 2023 sucede un par de días después de que el varisquismo puro, con la edila Claudia Acevedo y la diputada Lucía Varisco como referentes, presentaran un documento en el marco de lo que denominaron Asamblea Radical. Otra muestra de las olas que se agitan en la UCR local, aun en tiempos de pandemia.“Los partidos políticos han sido víctimas, en las últimas dos décadas, de una campaña de desacreditación por parte de sectores interesados en debilitar las instituciones de la democracia para imponer sus ideas que en nada han venido a beneficiar a la sociedad”, afirman los fundadores del espacio que impugna que “a diario se vea en los medios de comunicación a dirigentes que reniegan de los partidos políticos y sin embargo han ocupado cargos muy importantes en las estructuras del estado nacional, porque justamente la existencia de los partidos es la que ha permitido establecer alianzas con las cuales se ha llegado al poder”.Dicen estar preocupados por “la ausencia de ámbitos de debate y falta de reglas claras que sirvan para que la UCR vuelva a ser un partido fuerte, que recupere ese vínculo muy estrecho que tuvimos con aquellos sectores que aspiramos a representar” y anuncian la construcción de “una alternativa para nuestra querida ciudad”.“Entendemos que es momento de trabajar en las estructuras partidarias, porque con socios debilitados no se construyen sociedades fuertes, y por eso justamente es que bregamos por el fortalecimiento del partido como base y herramienta fundamental para liderar la construcción de una propuesta de transformación para nuestra sociedad a partir de sostener firmemente las banderas fundacionales de la Unión Cívica Radical a la que debemos retornar toda la militancia paranaense”, convocaron.Citan a Raúl Alfonsín al instar a seguir “ideas y no a hombres” por lo cual aseguran que “un partido de pie y fortalecido puede aportar mucho más a la comunidad y desde nuestra concepción natural frentista con aquellos partidos políticos, entidades y organizaciones barriales y sociales con los que tengamos la mirada en común de una Paraná integrada y con desarrollo”.Definen a la agrupación como “un espacio horizontal y plural, donde la participación, el disenso y la discusión nos conduzcan a un partido grande de espíritu y cada vez más democrático, donde la generación de debates y el intercambio de ideas sobre el rumbo y el futuro de la capital entrerriana sean la prioridad”.Afirman que la UCR ha recurrido a la militancia, tradicionalmente, para “retomar fuerzas” y desde ese rol se presentan: “Somos quienes hemos abrazado la causa radical, decidimos aceptar obligaciones y derechos. Somos los militantes de base, los que repartimos boletas, los que estamos todos el año cerca de los vecinos, los que llevamos a cargo cada campañas electoral en las seccionales, los que las mantenemos abiertas”. “Hoy hemos decidido aportar más trabajo, más ideas, más esfuerzo, para hacer una UCR fortalecida que nos permita volver a ser gobierno en el 2023”, concluyeron.